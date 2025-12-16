DER TAG IN MÜNCHEN

Wie sozial kann München noch sein? Fast zwei Milliarden Euro: München gibt mehr Geld für Soziales aus als viele andere Städte überhaupt zur Verfügung haben. Weil die Kosten schneller steigen als die Einnahmen und die Politik zu lange gewartet hat, muss das soziale Netz jetzt aber ganz neu geknüpft werden (SZ Plus).

Problemfall Heizkosten – „Münchner Wohnen“ rechnet noch „Zügig und unbürokratisch“ sollten Mieter des städtischen Wohnungsunternehmens zu viel gezahlte Heizkosten zurückerhalten, versprach OB Reiter. Doch dieses hat noch keinen Überblick – immerhin haben die ersten Mieter korrigierte Abrechnungen erhalten.

Der Sportpark gehört jetzt dem FC Bayern Am Dienstag haben die Gemeinde und die Allianz Arena München Stadion GmbH die Verträge unterzeichnet. Ein Grundstück rund um das Stadion hat allerdings noch nicht den Besitzer gewechselt. Das hat wohl mit den Schulden der Spielvereinigung zu tun.

Böller, die das Leben kosten können Jedes Jahr gibt es an Silvester tödliche Unfälle mit illegalem Feuerwerk, hinzu kommen abgerissene Hände und andere Verletzungen. In München demonstriert die Polizei, welch enorme Sprengkraft verbotene Böller haben.

Katastrophen können jeden treffen Die Münchner Johanniter wollen Teilnehmende mit einer neuen Kursreihe auf drohende Krisensituationen vorbereiten. Dabei können Bürger lernen, was im Notfall zu tun ist.

WEITERE NACHRICHTEN

Hauptbahnhof: Genervter Drogenkurier gibt Koffer mit drei Kilogramm Marihuana bei der Polizei ab

Gasthaus an der Theresienwiese: „Das Bad“ will mehr Gäste im Freien bewirten

Wohnungsmarkt: Wohnraum im Münchner Umland wird immer teurer

Innenstadt: Vase auf Kopf zertrümmert – Familienstreit in Geschäft eskaliert

München: Polizei schnappt Kofferdiebe am Hauptbahnhof

MÜNCHEN ERLESEN

Startenor Benjamin Bernheim : „Wichtig ist nicht das Hohe C“ Benjamin Bernheim ist spätestens seit seinem Auftritt bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele in seiner Heimatstadt Paris weltberühmt. Jetzt singt der Tenor an der Bayerischen Staatsoper. Interview: Michael Stallknecht ...

Ende eines Münchner Traditionsgeschäftes : Dem „Kräuterparadies“ bleiben nur noch wenige Tage Das „Kräuterparadies“ ist seit 1887 Anlaufstelle für alle Menschen, die auf die Natur vertrauen. Die Auswahl an Heilkräutern, Tees und Ölen dort ist riesig. Jetzt schließen die Inhaber den Laden – ganz bewusst im Winter. SZ Plus Interview von Sabine Buchwald ...

UNSER GASTROTIPP

Il Borgo : Amore für den Italiener um die Ecke Im Il Borgo kocht man seit Jahrzehnten vorzüglich und erfindet sich immer wieder neu – auch nach einem Generationenwechsel. Dahinschmelzen kann man in dem Restaurant nicht nur beim Flan di Spinaci mit Trüffel. Von Rosa Marín ...

