Prozess um mutmaßlichen Mord im Alten Botanischen Garten ist geplatzt Die zuständige Strafkammer am Landgericht München I erklärt Richter Koppenleitner für befangen, da er Verständnis für Trumps Somalia-Aussagen zeigte. Das Verfahren wird ausgesetzt und muss völlig neu aufgerollt werden.

Einkaufen bis Mitternacht – und das achtmal im Jahr Der Münchner Stadtrat stimmt darüber ab, ob Ladenbetreiber an Abenden lange öffnen dürfen. Viermal soll diese Regelung für alle an festgesetzten Tagen gelten, viermal individuell. Gegen das Konzept regt sich aber bereits Protest.

Scheuer Investor zahlt 380 Millionen Euro für Oberpollinger-Gebäude Unternehmer Erich Schwaiger vollzieht damit den größten Immobilienkauf des Jahres in der Stadt. Innerhalb weniger Monate hat er drei wichtige Gebäude in der Innenstadt erworben. (SZ Plus)

Zieht das Fat Cat in die ehemalige Rischart-Bäckerei? Auf 3500 Quadratmetern könnten Kunst- und Kulturprojekte in bester Lage einen Platz finden. Welche Pläne Münchens Oberbürgermeister verfolgt – und wer dort künftig unterkommen könnte.

Im Sendlinger-Tor-Kino laufen wieder Filme und BAP spielt auf 112 Jahre lang war es eines der beliebtesten Kinos der Münchner, seit einem Jahr steht es leer. Ein anarchisches Künstlerkollektiv, ein Event-Profi und ein Streaming-Dienst füllen das Filmtheater Sendlinger Tor als „Dings“ nun wieder mit Leben. Die Kölner Band „BAP“ und Berliner Filmstars sind dabei.

Nach Sieg gegen Ingolstadt: Löwen-Fans verwüsten erneut einen Zug

Schwabing: Frau in Nordbad-Sauna sexuell belästigt

Laim: Attacke mit Pfefferspray - Vier Jugendliche berauben 16-Jährigen

Brisanter Termin auf dem Nockherberg: Derblecken findet 2026 kurz vor der Kommunalwahl statt

Jüdisches Lichterfest: Chanukka-Lichter leuchten in München

Fürstenrieder Straße : Ist diese Großbaustelle der Todesstoß für Traditionsgeschäfte? Die Fürstenrieder Straße ist so etwas wie das pulsierende Herz von Laim. Doch seit dort der Asphalt für die Tram-Westtangente aufgerissen wurde, fürchten Ladenbetreiber um ihre Existenz. Ein Besuch. SZ Plus Von Martin Mühlfenzl ...

Ukrainischer Wasserzirkus in München : Ihre Trauer lassen die Artisten in der Garderobe Europas einziger Wasserzirkus stammt aus der Ukraine und gastiert gerade in München. Clown Booba, viele Akrobaten und Tänzer bemühen sich, die Sorgen der Gäste zu vertreiben – und die eigenen. Von Michael Zirnstein ...

Generation Z : „Ich habe so viel in meinem Leben verschlafen“ Zwei junge Frauen schlafen immer wieder plötzlich ein. Eine Influencerin ist allein vom Einkaufen völlig erschöpft. Wie ist es, mit einer chronischen, unsichtbaren Schlaferkrankung zu leben? SZ Plus Von Hannah Hübner und Emma Leiber ...

Café Cup & Cozy : Wo kleine Kunstwerke in lässiger Atmosphäre serviert werden Die Betreiber vom Café Cup & Cozy sind entspannt, sympathisch – und extrem akkurat: Die Matchas und Bowls sehen aus wie aus dem Kochbuch. Kein Wunder, dass sich oft eine Schlange bildet. Von Lisa Sonnabend ...

