Was wollen wir an Weihnachten kochen? Die SZ hat eine Münchner Sterneköchin und zwei Spitzenköche nach Inspiration für Heiligabend gefragt – von günstig bis teuer: Ihre Ideen für Drei-Gänge-Menüs von 20, 40 oder 80 Euro pro Person zum Nachkochen. (SZ Plus)

Wie die KI München sieht – und welche Fehler sie dabei macht Wir haben KI-Suchmaschinen gebeten, Impressionen von der Stadt zu erstellen. Manche sind nah an der Wirklichkeit, viele falsch, einige urkomisch. Die Ergebnisse zeigen, wie künstliche Intelligenz arbeitet und was sie so gefährlich macht. (SZ Plus)

Bei Idas Behandlung zählt jeder Tag In einem neuen Zentrum werden Kinder mit schweren chronischen Krankheiten von Spezialisten betreut. Warum eine schnelle Therapie lebensrettend sein kann – und wie Giraffe und Nashorn zur Heilung beitragen.

Der Drache wacht wieder über die Lindwurmstraße – Unterführung teilweise geöffnet Auf und unter der Eisenbahnbrücke bei der Haltestelle Poccistraße geht es vorwärts: Das historische Geländer mit dem Fabelwesen ist fertig restauriert. Und unter ihm fließt wieder Verkehr – zumindest teilweise.

WEITERE NACHRICHTEN

Nahverkehr in München: Fahrplanwechsel bringt Taktkürzungen

Sachbeschädigung: Jugendliche sprengen E-Bike – und posten Video davon auf Social Media

Umwelt und Natur im Landkreis München: Der Wald als wilde Müllkippe

Bundespolizei: Einsamer und verängstigter Hund läuft in Heimstetten auf den Gleisen

MÜNCHEN ERLESEN

Interview mit Katharina Thalbach : „Ich bin das Alphatier, das ist ja klar!“ Mit dem Paten Vito Corleone verglichen zu werden, empfindet sie als Kompliment. Schauspielerin und Regisseurin Katharina Thalbach bedeutet die Familie viel. Aber wie steht es mit den Männern? Interview von Barbara Hordych ...

Kinderarmut : Warum ein Zehnjähriger nie wieder einen Schulfreund zu sich einladen möchte Nur ein Mal hat Ilyas zu Hause Besuch von einem Mitschüler bekommen. Als der Junge ihn am nächsten Tag in der Schule arm nennt, kommt er in Tränen aufgelöst nach Hause. Wie es für Kinder ist, in Armut aufzuwachsen. Von Andrea Schlaier und Claudia Klein (Illustration) ...

UNSER FREIZEITTIPP

Freizeit : Mit Kindern ins Museum: Sechs Tipps im Münchner Umland Dinos und Furcht einflößende Perchten bestaunen, Musik machen, das harte Leben anno dazumal kennenlernen oder große Kunst spielerisch entdecken: Ausstellungsbesuche mit der ganzen Familie können viel Spaß bereiten. Einige Empfehlungen aus Freising, Taufkirchen/Vils, Kirchseeon, Schöngeising, Dießen und Kochel. Von SZ-Autorinnen und -Autoren ...

