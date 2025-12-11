DER TAG IN MÜNCHEN

„Man bekommt sehr viel, wenn man Alkohol weglässt“ Felix Hutt hat fast täglich getrunken, bevor er den Entschluss fasst, ein Jahr abstinent zu leben und darüber ein Buch zu schreiben. Es wird ein Bestseller. Und jetzt, ein Jahr danach (SZ Plus)?

Warum Oldtimer durch Münchens Untergrund rollen Die Münchner Verkehrsgesellschaft muss weiter den Takt ausdünnen, weil Fahrzeuge fehlen. Das hat auch mit der Überflutung eines Aluminiumwerks zu tun.

Wohnungsverkäufer wirbt mit Option auf schnelle Eigenbedarfskündigung – zu Recht? Bereits 2027 sollen Käufer dreier Wohnungen im „Künstlerhaus“ in der Thalkirchner Straße den darin lebenden Mietern kündigen können, heißt es in einem Verkaufsinserat. Doch Experten bezweifeln, dass das zulässig ist (SZ Plus).

Vergewaltiger ringt sich zu spätem Geständnis durch – Strafe erheblich verkürzt Als die Eltern einer Sechsjährigen in der Geburtsklinik sind, vergeht sich ein „Freund der Familie“ an dem Mädchen. Angesichts der Schwere der Taten sieht der Verteidiger das Urteil als „gutes Ergebnis für uns“ (SZ Plus).

Zwei Sterne fürs schlechte Wetter – wie Gastronomen an Google-Bewertungen verzweifeln Die Rezensionen auf der mächtigen Plattform sind essenziell fürs Geschäft von Restaurants. Doch sie sind unberechenbar und können ungerecht sein. Wie gehen Wirte mit Kritik um? Ist Löschen die beste Wahl (SZ Plus)?

WEITERE NACHRICHTEN

Preissenkung bei den Stadtwerken: Für viele Münchner wird der Strom billiger

Stau auf Autobahnring München: Lkw-Unfall hinterlässt Trümmerfeld auf A99 – Bergung dauert ganzen Tag

Prozess am Landgericht München: Obdachloser bricht 23 Gartenhäuschen auf – und setzt zwei in Brand

MÜNCHEN ERLESEN

Nachkriegsschicksal : Verschleppt in Stalins Reich Der Germeringer Karl Breuninger verbrachte seine Kindheit in der UdSSR. Sein Vater sollte ein Flugabwehrsystem gegen die Spionageflüge der USA entwickeln. Nach dem Krieg wurde der Physiker mit seiner Familie in die Sowjetunion deportiert. SZ Plus Von Peter Bierl ...

SZ Gute Werke : „Die in der Not sind, schreien nicht“ Nach 17 Jahren als erster Vorsitzender von SZ Gute Werke, dem Spendenhilfswerk der Süddeutschen Zeitung, gibt Karl Ulrich sein Amt auf. Im Interview erinnert er sich an bewegende Schicksale und blickt darauf zurück, wie sich Armut in München verändert hat. Interview von Karin Kampwerth ...

UNSER KULTURTIPP

Was läuft im Münchner Pop? : Alice Cooper, Apache 207 & Co.: Diese Konzerte im Dezember sprengen jeden Rahmen Dreimal gastiert die „Night of The Proms“ mit Alice Cooper in der Olympiahalle, ebenso oft füllt Apache 207 den Riesensaal. Dafür machen sich andere erstaunlich klein auf der Jahres-Zielgeraden. Von Michael Zirnstein ...

