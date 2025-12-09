DER TAG IN MÜNCHEN

Alte Akademie an Thiele-Stiftung verkauft – Bieterkonkurrent will klagen Für bis zu 179 Millionen Euro wechselt die bedeutende Benko-Immobilie in der Altstadt ihren Besitzer. Warum der Verkauf nun vor Gericht landen könnte (SZ Plus).

Zwischenwohnen statt Leerstand – zu konkurrenzlos günstigen Mieten Für Kulturprojekte werden zeitweilig leer stehende Immobilien in München schon länger freigegeben. Nun testen sieben junge Leute und die Stadt erstmals eine Zwischennutzung fürs Wohnen. Ein Zimmer ist sogar noch frei (SZ Plus).

„Keine Fragen zur Familie bitte“ Die unterschiedlichen Interessen bei Gesellschaftseinladungen zeigen sich selten so deutlich wie im Advent, das ist am Montag in München an einem prominenten Beispiel gut zu sehen.

Stadt untersagt Silvester-Feuerwerk am Tierpark Böller und Raketen bringen Stress für viele Tiere. Rund um die Gehege soll es beim Jahreswechsel dieses Mal deshalb ruhiger zugehen. Warum ähnliche Verbote etwa am Tierheim nicht so leicht möglich sind.

Juno Aurora heißt das letzte Baby im Neuperlacher Kreißsaal In 53 Jahren sind im Neuperlacher Krankenhaus 53 111 Kinder zur Welt gekommen. Nun endet eine Ära. Frauenklinik und Geburtshilfe ziehen nach Harlaching um.

WEITERE NACHRICHTEN

Kulturszene: Noch mehr Kürzungen – diesmal vom Bund

Neue Actionsporthalle im Olympiapark: Bouldern, Parkour und Ninja Warrior unter einem Dach

Konzert in der Olympiahalle: Die „Böhsen Onkelz“ spielen für ihre Enkelz

Ärger nach Pisten-Unfall: Versicherung muss verkürzte Skiferien ausgleichen

MÜNCHEN ERLESEN

SZ-Kolumne Typisch deutsch : Stille Nacht, eilige Nacht Beim Einkauf von Weihnachtsgeschenken lassen sich zwei Strategien unterscheiden: Langzeitplanung – und auf den letzten Drücker. Unsere Autorin erklärt, warum sie gerne zur Fraktion „Last Minute“ zählt. SZ Plus Kolumne von Lillian Ikulumet ...

Sport-Trend : Wenn die Welt zur Scheibe wird In London beginnt die Darts-Weltmeisterschaft. Das Pfeilewerfen der Profis vor vielen gerne auch alkoholisierten Zuschauern erlebt seit Jahren einen regelrechten Hype. Aber was tut sich an der Basis der Sportart? Ein Abend in einem Spiellokal im Umland von München. SZ Plus Von Heike A. Batzer ...

UNSER GASTROTIPP

Max-Emanuel-Brauerei : Brunch im Wirtshaus Die Max-Emanuel-Brauerei ist zwar ein Wirtshaus im klassischen Sinne, bietet am Wochenende aber dennoch einen Brunch an, der zum Viertel passt: mit French Toast und Onsen-Ei. Die Mischung macht's eben. Von Anna-Maria Salmen ...

