DER TAG IN MÜNCHEN

„Der Wiederaufbau ist schwerer als die Befreiung“ Ein Jahr nach dem Sturz des Assad-Regimes versammeln sich 3000 Menschen am Denkmal der Weißen Rose in München. Begegnungen mit Exil-Syrern, die ihr einstiges Heimatland vor noch größeren Herausforderungen sehen (SZ Plus).

Rollstuhlfahrerin in ihrer Wohnung erschlagen – 60-Jähriger verhaftet Die Polizei spürt den Mordverdächtigen in einem Münchner Hotel auf. Er soll mit EC-Karten des Opfers einkaufen gewesen sein.

Verständnis für Trumps Somalia-Tirade? Befangenheitsantrag gegen Richter erweitert Im Prozess um den mutmaßlichen Mord an einen Somalier im Alten Botanischen Garten soll sich der Richter rassistisch geäußert haben. Nun bezichtigen die Anwälte des Angeklagten ihn zudem der Lüge.

Mit sprechenden Plakaten auf Stimmenfang Im März 2026 finden die Kommunalwahlen statt, seit dieser Woche dürfen die Parteien für sich werben. Vor allem für die weniger bekannten geht es dabei um viel. Was sie sich einfallen lassen, um Aufmerksamkeit zu finden.

„Die hat mir der Himmi gschickt!“ Wenn alte Menschen sich kurzzeitig in ihrer Wohnung nicht mehr selbst versorgen können, hilft ihnen in einigen Stadtteilen eine Hauswirtschafterin des Alten- und Servicezentrums. Sie putzt, kauft ein oder holt die Post – und sie hört zu (SZ Plus).

Stimmgewaltig trotz Schicksalsschlägen Auch nach zwei überstandenen Krebserkrankungen und trotz seiner 80 Jahre erweist sich Rod Stewart mit der Reibeisenstimme fit und energiegeladen wie eh und je.

WEITERE NACHRICHTEN

MÜNCHEN ERLESEN

Minimalismus : Wie ein achtsamer Advent gelingt Hinterfragen und Loslassen: Zwei Expertinnen erklären, wie man sich all dem Trubel rund um Weihnachten entziehen kann. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Adventskalender, der beim Ausmisten hilft?

Generation Z : Sex unter Freunden – kann das gutgehen? Flüchtige Bettgeschichten kommen immer wieder vor. Aber was macht das mit einer Clique? Und was sagt es über eine Generation aus, die Intimität neu verhandelt – und häufig von ihr überfordert ist?

UNSER FREIZEITTIPP

Eisstockschießen in München 2025 : Das sind die besten Bahnen zum Eisstockschießen Eisstockschießen auf künstlichen Bahnen ist beliebt. Ein Überblick über die Flächen in München.

