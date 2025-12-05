DER TAG IN MÜNCHEN

Der ungeheuerliche Missbrauchsverdacht und das große Schweigen SOS-Kinderdorf steckt in der größten Krise seiner Geschichte. Der Gründer soll sich an Kindern in Österreich vergangen, sein Nachfolger Fälle vertuscht haben. Was wussten die Verantwortlichen in der deutschen Zentrale (SZ Plus)?

Schulstreik gegen neue Wehrpflicht In ganz Deutschland demonstrieren junge Menschen gegen die Wehrdienst-Pläne der Bundesregierung. Auch in München beteiligen sich Hunderte Schülerinnen und Schüler. Was sie auf die Straße treibt.

München will die Verkehrstoten auf null senken – doch die Zahl steigt In diesem Jahr sind 19 Menschen ums Leben gekommen, mehr als im Schnitt der Vorjahre. Wer auf den Straßen besonders gefährdet ist und wie die Stadt mehr Sicherheit schaffen will.

Würdelos behandelt, weil sie als Roma gesehen werden 2022 fliehen auch Roma vor dem Krieg aus der Ukraine nach München. Doch statt Hilfsbereitschaft wie die meisten Geflüchteten erfahren sie Ablehnung. Eine neue Studie wirft unangenehme Fragen auf.

100 Millionen Euro – Messe München feiert Rekordgewinn Es sei „ein Jahr der Superlative“ gewesen, sagt Geschäftsführer Stefan Rummel. Wie dem Unternehmen das gelungen ist – und wie die Stadt davon profitiert.

Mordprozess: Trumps Somalia-Tirade – Münchner Richter zeigt in Verhandlung Verständnis für Aussage

Kaufhaus Oberpollinger: Warum Hamburgs Schutzgöttin mitten in München ausgestellt wird

Zwischen Moosach und Feldmoching: Betonplatte auf fahrende S-Bahn geworfen

ICE-Betriebswerk in Laim: Bahnmitarbeiter durch Stromschlag lebensgefährlich verletzt

Unpünktlichkeit der S7: „So kann es nicht weitergehen!“

Armut in München : Der Mann, der kein Geld mehr für den Supermarkt hat Die hohen Preise spüren alle, für Bedürftige aber ist die Lage dramatisch. Besuch bei einem Münchner, dessen Konto leer ist und der hofft, dass die Vorräte bis zum Monatsende reichen. Von Lisa Sonnabend und Claudia Klein (Illustrationen) ...

Ironman : Als Extremsportler muss man das Leiden lieben Jascha Breithaupt hat an der Ironman-Weltmeisterschaft der Halbdistanz in Marbella teilgenommen. Warum Platz 2336 für ihn ein Erfolg ist, erklärt der Lehrer im Interview. SZ Plus Interview von Benjamin Engel ...

Madam Anna Ekke : Das Café, das sich abends in eine Tapasbar verwandelt Angefangen hat das Madam Anna Ekke in Neuhausen als Frühstückscafé. Seit die Betreiber eine Ausschankgenehmigung haben, gibt es abends auch Drinks und kleine Speisen. Über ein Konzept, das zum Verweilen einlädt. Von Carla Toenneßen ...

