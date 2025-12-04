DER TAG IN MÜNCHEN

Die manipulierte Welle Was über die weltberühmte Attraktion bekannt ist, stimmt offenbar nicht ganz: Die Wasserwalze entstand nicht einfach so, zumindest nicht immer. Surfer haben mit verbotenen Tricks nachgeholfen. War es das mit dem Ganzjahresspaß (SZ Plus)?

Wie München beim Bauen den Turbo einlegen will Die Stadt benötigt dringend mehr Wohnungen. Doch das Bauen verzögert sich oftmals durch umständliche Anträge und Genehmigungen. Ein neuer Plan soll nun alles beschleunigen.

München hofft auf eins der beiden prestigeträchtigsten EM-Spiele Im Jahr 2029 findet erstmals ein großes Turnier der Fußballerinnen in der Landeshauptstadt statt – bis zu fünf Partien sollen in der Allianz-Arena ausgetragen werden.

In Trippelschritten zur Sanierung Seit mehr als zehn Jahren gilt der berühmte Markt im Herzen der Stadt als renovierungsbedürftig. Nun gibt es 1,5 Millionen, um wenigstens mit einer Vorplanung zu beginnen.

Warum die Autos nicht einfach in die Tiefe verbannen? Fast eine Dreiviertelmillion Pkw sind in München zugelassen – das kann die Parkplatzsuche zur täglichen Tortur machen. Wie eines der drängendsten Verkehrsprobleme der Stadt gelöst werden soll.

WEITERE NACHRICHTEN

Protest und Schulstreik: Wie junge Münchner gegen die Wehrpflicht mobilisieren

Verkehr in München: 178-Meter-Bohrer für zweite Stammstrecke im Bau

Fußball: Größeres Grünwalder Stadion? Stadt setzt TSV 1860 weitere Frist

„Fritz District“ in Neuperlach: Ein „Siebzigerjahre-Klopper“ soll verwandelt werden

MÜNCHEN ERLESEN

Wohnen in Bayern : Warum eine Münchner Großfamilie in den Bayerischen Wald zog Natürlich waren die Mondpreise für Wohnungen und Häuser der Hauptgrund, München den Rücken zu kehren. Doch was Familie Dorsch in Eberhardsreuth im Bayerischen Wald gefunden hat, lässt sich nicht allein mit Geld bemessen. Von Patrick Wehner ...

Sexuelle Übergriffe : „Als Frau bist du nirgendwo sicher“ Catcalling, Anmache, Gewalt: Fünf junge Frauen aus München erzählen, wie sich ständige Unsicherheit anfühlt. Was sie nachts auf dem Weg nach Hause erleben. Und was sich ändern muss. SZ Plus Von Irem Özkalgay und Leonie Schulz ...

UNSER FREIZEITTIPP

Was läuft in der Kunst in München? : Große Egos und andere Ausstellungshöhepunkte Von Haiti über Ägypten nach Chile geht es im Lenbachhaus und im Haus der Kunst. Der Denkraum und die Robotik locken in die Pinakothek der Moderne. Und in der Staatssammlung warten die Gladiatoren. Von Evelyn Vogel ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg