Wo München noch wie früher ist Seit 1872 betreibt Familie Mehr den Schelling-Salon. Ihr Erfolgsrezept: nichts verändern. Nun gibt Urenkelin Evelin Mehr das Lokal ab. Wie es mit diesem einmaligen Ort weitergeht (SZ Plus).

Münchner Kulturinstitutionen müssen 18 Millionen Euro einsparen Ursprünglich hatte die Kämmerei fünf Millionen Euro mehr an Kürzungen eingefordert. Das zumindest ist abgewendet. Nun diskutiert der Kulturausschuss die Einspar-Posten im Einzelnen. Wo das größte Konfliktpotenzial liegt.

Wie die Polizei verbotenes Glücksspiel in München bekämpft Bei einer Schwerpunktaktion werden Ermittler fündig. Insgesamt zehn illegale Spielautomaten stellen sie in München sicher. Auch zwei Pokerrunden bekommen von ihnen Besuch (SZ Plus).

„Eigentlich auf gutem Wege – wäre da nicht die Diskussion um den Ehrensaal“ Das Deutsche Museum war scharf angegriffen worden, es habe den Saal im Rahmen der Generalsanierung „zerstört“. Nun hat sich der Bayerische Landtag mit der Causa beschäftigt.

Die letzte Gelegenheit, den Vibe im Café Steinchen aufzusaugen Das Café von Laura und Alexa Steinke ist ein Kleinod in Laim – für Konzerte, Quiz-Abende oder einfach ein Bierchen. Doch nach fünfeinhalb Jahren ist Schluss. Die beiden wollen sich auf ihr neues Projekt konzentrieren: ein ehemaliges Klohäuschen.

Erst mal den Affen abklatschen, bevor es zur OP geht Im Haunerschen Kinderspital werden in der Kinderchirurgie seit Kurzem VR-Brillen eingesetzt. Sie lassen die jungen Patienten in Traumwelten abtauchen – und mindern auf dem Weg in den Operationssaal die Angst.

WEITERE NACHRICHTEN

Wegen Betrugsversuchen: MVV stoppt Verkauf von Deutschlandtickets

Obersendling: Polizei schießt auf 34-Jährigen – Mann wurde per Haftbefehl gesucht

Gasteig: Auszugstermine für Fat Cat stehen fest

Wieder Sachbeschädigung an Uni-Gebäude: Staatsschutz ermittelt

Prozess am Amtsgericht: „Ekelerregende Zustände“ in Imbiss an der Münchner Freiheit

MÜNCHEN ERLESEN

Premiere an den Kammerspielen : „Man wird sehen, dass unter der Komik eine große Tragödie liegt“ Philipp Auerbach überlebte Auschwitz und Buchenwald, als Staatskommissar in Bayern half er nach dem Krieg rassisch, religiös und politisch Verfolgten. Die Kammerspiele bringen sein Leben nun auf die Bühne – als Revue. Wie geht das? Von Yvonne Poppek ...

Podcast : Literarische Entdeckungen als Hörerlebnis Claudine Adams hat ein Buch über absurde Dating-Erlebnisse geschrieben und die Legende von der weißen Frau aus dem Ebersberger Forst in einer Kurzgeschichte verarbeitet. Vor allem aber leiht sie anderen unbekannten Autorinnen und Autoren in einem Podcast ihre Stimme. SZ Plus Von Anja Blum ...

UNSER GASTROTIPP

Advent 2025 : Wo gibt es das beste vegane Essen auf Münchens Christkindlmärkten? Schweinswürstel, Speck-Flammkuchen und Käsespätzle – die typischen Standl-Speisen lassen sich nicht mit veganer Ernährung vereinbaren. Deshalb haben Weihnachtsmärkte mittlerweile pflanzliche Alternativen im Angebot. Doch welche schmecken auch gut? Von Zoé von Langen, Constanze Baumann und Hannah Tahedl ...

