DER TAG IN MÜNCHEN

Als Student in der Fahrerkabine der Straßenbahn Der Münchner Student Alexander Löher hat einen Nebenjob, der ihn begeistert, aber auch herausfordert: Er ist Trambahnfahrer. Welche Erfahrungen er macht, erzählt er auf einer nächtlichen Tour durch München. (SZ Plus)

Die letzte Münchner Ispo ist ein Trauerspiel Wo einst das wilde Aussteller-Leben tobte, sind Besucher zum Abschied umringt von Leere und Topfpflanzen. Ein finaler Rundgang offenbart, warum die Sportartikelmesse nach Amsterdam umzieht.

Warum es Münchner Messen bald auch in Saudi-Arabien gibt Die Messe treibt ihre Internationalisierung weiter massiv voran. Was hinter der Expansion nach Riad steckt und was das für den Standort München bedeutet. (SZ Plus)

„Über dem Siegestor wird die Sonne aufgehen“ Kein Feuerwerk, dafür eine neuartige Licht- und Soundshow. Was die Macher der Münchner Silvestermeile planen – und wie sie von den Neujahrsraketen am Himmel profitieren. (SZ Plus)

Die Grünen mit knalligen Farben und in neuer Rolle Die Partei geht mit illustrierten Plakaten in den Wahlkampf – und schon jetzt ist spürbar, wie ihr OB-Kandidat Dominik Krause versucht, die Balance zu halten.

WEITERE NACHRICHTEN

Unfall mit zwei Toten: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 19-jährigen Porsche-Fahrer wegen fahrlässiger Tötung

TU München: Garchinger Forschungsreaktor steht bis auf Weiteres still

MÜNCHEN ERLESEN

NS-Verbrechen : Schon mal von den Dachauer Prozessen gehört? Anders als bei den Nürnberger Prozessen standen hier zwischen 1945 und 1948 nicht die Hauptkriegsverbrecher, sondern gewöhnliche Deutsche vor Gericht. Heute lagert die Polizei im ehemaligen Gerichtssaal Partyzelte. Ein Besuch im Abstellraum der Geschichte. SZ Plus Von Thomas Radlmaier und Jessica Schober ...

Familiennachzüge : Seine Frau und Töchter harren seit Jahren im Konfliktgebiet aus Abrahaley Asfaha flüchtet 2015 von Eritrea nach München, er lernt Deutsch, integriert sich. Doch ihn quält die Einsamkeit – seine Familie musste er zurücklassen. Wann sie nachzieht, ist offen. Über ein System, in dem nur die Ungewissheit sicher ist. SZ Plus Von Anna-Maria Salmen ...

UNSER FREIZEITTIPP

Advents-Veranstaltungen in München : So stimmen die Tatort-Kommissare, der Bergdoktor und Popstars auf Weihnachten ein Ein Chor-Musical mit 1000 Stimmen, Weihnachtslieder singende Sechziger-Fans, Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl in Charles Dickens’ Klassiker – Events gibt es im Münchner Advent reichlich. Von Michael Zirnstein ...

