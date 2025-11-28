DER TAG IN MÜNCHEN

Wo es die besten Glühwein-Alternativen gibt Wer vorweihnachtliche Alternativen zum Christkindlmarkt-Klassiker sucht, kann in Münchens Gastronomie fündig werden. Eine Auswahl besonderer Kreationen – von alkoholfrei bis prickelnd teuer.

So könnte die Paketposthalle mal aussehen Die 155-Meter-Wolkenkratzer an der Paketposthalle werden die Stadt prägen. Was genau geplant ist und warum es deswegen so viel Ärger gibt - eine Erkundung des Areals in 3D-Animationen (SZ Plus).

Als die ganze Sportwelt auf München blickte Premieren, Prominente, Party: Die Ispo in München war mehr als eine Messe. Auf ihr ließ sich Sport-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte erleben. Nun verschwindet sie. Zum Abschied von einer einmaligen Schau (SZ Plus).

Die verrücktesten Erfindungen der Ispo – und was aus ihnen wurde Springschuhe, ein Ganzkörperroll-Anzug, Snowtrikes: Mehr als fünf Jahrzehnte lang wurden auf der Ispo Sport-Innovationen präsentiert. Da kam so einiges zusammen.

Mann zündet Wohnung seiner Ex und des einjährigen Sohns an – zwölfeinhalb Jahre Haft Der 31-Jährige hatte neben der Geliebten auch seine Lebensgefährtin geschwängert und wollte sich vor dem Unterhalt drücken. Er wird wegen doppelten Mordversuchs verurteilt – und hat in den Augen der Richterin riesiges Glück.

550 Betten – der aktuell größte Krankenhaus-Neubau in Bayern ist fertig Die ersten Patienten sollen im kommenden Jahr in Harlaching versorgt werden. Welche Stationen der 550-Betten-Bau bieten wird – ein erster Rundgang.

Neuperlach: Sechs Verletzte nach Wohnungsbrand – junge Frau auf Intensivstation

Doppelter Trickbetrug bei Seniorinnen: Erst kommen falsche Handwerker, dann falsche Polizisten

Neuer Plan: Mit welchem Trick ein Forscher die Eisbachwelle zurückholen will

SOS-Kinderdörfer : Kinder in Not Für Marina Hubmann waren ihre Jahre im SOS-Kinderdorf geprägt von Gewalt. Nur, hören wollte das keiner. Und jetzt sind da noch die Vorwürfe, dass Gründervater Hermann Gmeiner Kinder missbraucht haben soll. Von Abgründen mitten im Guten. SZ Plus Von Kathrin Aldenhoff, Bernd Kastner und Verena Mayer ...

Jung und selbständig : Münchnerin macht ihre Katzen zu Comic-Helden Laura Koppetz zeichnete schon immer gerne. Jetzt gab sie ihren Beruf als Konditorin auf und setzt beruflich ganz auf ihre vier miauenden Mitbewohner. Die haben ganze eigene Charaktere. SZ Plus Von Anna-Maria Salmen ...

Adventszeit : Das sind die schönsten Christkindlmärkte rund um München Buden im Wald oder vor historischer Kulisse, Krippen mit lebenden Tieren, ein riesiger Adventskalender und Kunsthandwerk, das diesen Namen verdient hat: eine Auswahl von Weihnachtsmärkten, die einen Ausflug wert sind. SZ Plus Von SZ-Autoren ...

