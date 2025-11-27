DER TAG IN MÜNCHEN

„Da war ich sicher, dass meine Tochter auch betroffen ist“ In einer Münchner Kita sollen Kinder gedemütigt und geschlagen worden sein. Monatelang. Von mehreren Betreuerinnen. Über einen ungeheuerlichen Verdacht – und was passiert, wenn ein solcher aufkommt. (SZ Plus)

Aus fürs „Fat Cat“ im Gasteig – kommt jetzt die Sanierung? Die Verträge der Zwischennutzer werden nicht mehr verlängert, danach folgen die ersten Arbeiten. Für eine Generalsanierung gibt es offenbar mehrere Interessenten. (SZ Plus)

Wie viel Gewinn darf ein Comedy Club im Gasteig machen? Die Zwischennutzung des Gasteigs wird mit öffentlichen Mitteln gefördert. Nach den Vorwürfen eines Mitarbeiters lässt die Stadt prüfen, ob Michael Mittermeiers „Lucky Punch“-Club dank günstiger Mieten zu viel Profit macht. Die Opposition im Rathaus ist empört – die Betreiber weisen die Vorwürfe zurück. (SZ Plus)

Tote im Wald: Überraschende Wende bei Todesursache Die 34 Jahre alte Münchnerin, deren Leiche im Forstenrieder Park gefunden wurde, ist nicht Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die Polizei weiß nun, woran die Frau gestorben ist und wie ihre Leiche in den Wald kam.

„Germany’s Next Topmodel“ wegen halbnackter Stripper vor Gericht Heidi Klum stolpert in einer Folge angeblich rein zufällig in die Probe einer Tanzshow und quiekt: „Die sind echt hot.“ Eine unzulässige Werbung für die Veranstaltung?

Mehrere Tausend Sozialwohnungen stehen auf der Kippe Weil die Fördermittel fehlen, sucht die Stadt nach neuen Wegen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Doch auf der Strecke bleiben könnten ausgerechnet jene günstigen Wohnungen, die in München am dringendsten gebraucht werden. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Kommunalwahlkampf der CSU: „Sicherheit muss Chefsache sein“

An der Kugler-Alm in Oberhaching: Noch mehr Schwellen für Radfahrer

Nachruf auf Josef Pretterer: Frivol bis ätzend witziges Puppenspiel mit eigenem Kabarettstil

MÜNCHEN ERLESEN

Senta Berger über ihren Mann Michael Verhoeven : „Ich habe ihn geliebt, ich liebe ihn ja immer noch“ Senta Berger und Michael Verhoeven waren mehr als 60 Jahre lang ein Paar, 2024 starb der Filmemacher. Im Gespräch erinnert sich die Schauspielerin an gemeinsame Jahre, das Leben in Hollywood und frühe Skandalfilme. Auch über ihren Abschied spricht sie offen. SZ Plus Interview von Josef Grübl ...

Intimleben und Künstliche Intelligenz : „Männer sehen die KI eher als Sex-Ersatz“ Die Paar- und Sexualtherapeutin Beatrice Wagner wird in ihrer Ickinger Praxis oft mit den Auswirkungen der künstlichen Intelligenz konfrontiert. Sie sieht die Entwicklung kritisch und warnt eindringlich davor, Intimität einem Algorithmus zu überlassen. SZ Plus Interview von Benjamin Engel ...

UNSER KULTURTIPP

Familienausstellung im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst : Was auf den Tisch und mit ins Grab kam Jenseits von Pyramiden und Pharaonen: Die neue Ausstellung „Kindheit am Nil. Aufwachsen im Alten Ägypten“ im Museum Ägyptischer Kunst rückt den Familienalltag ins Zentrum. Von Barbara Hordych ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg