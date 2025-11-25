DER TAG IN MÜNCHEN

Wie das Kokain nach München kommt Taucher hängen Kokspakete unter Schiffe, Kuriere bauen Autos zu Geheimverstecken um, Banden brechen ins Bananenlager ein: Schmuggler aus aller Welt nutzen immer neue Methoden und Routen, um das Rauschgift an den Fahndern vorbei bis nach München zu schaffen (SZ Plus).

Ehemalige KVR-Mitarbeiter räumen Vorwürfe ein Die beiden Angeklagten gaben zu, gegen Geld eine Vielzahl von Meldebescheinigungen ausgestellt zu haben. Und auch der Mann, der sie bestochen hat, zeigte sich geständig.

Wenn T. C. Boyle und Robert Habeck über das Ende der Welt sinnieren Was rettet uns vor dem Abgrund? Um keine geringere Frage geht es beim Abend mit Star-Schriftsteller T. C. Boyle und Ex-Politiker Robert Habeck in München. Einer von ihnen weiß Rat.

Tote Frau aus dem Forstenrieder Park ist identifiziert Laut Polizei handelt sich um eine 34-jährige Deutsche aus München. Wie die Ermittlungen nun weiter laufen.

Münchner Großmarkt soll Platz für Tausende neue Wohnungen machen Eine Mehrheit im Stadtrat will die Großmarkthalle verlegen oder ganz aufgeben, um Flächen für ein neues Stadtviertel in bester Lage zu gewinnen. Doch was bedeutet das für die betroffenen Händler – und für die Versorgung der Münchner (SZ Plus)?

Sie rasen mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde durch die Stadt Auf Münchens Straßen finden regelmäßig illegale Autorennen statt. Unfälle passieren, teilweise mit schlimmen Folgen für Unbeteiligte. Wer sind die Menschen, die ihre Autos aufmotzen und andere gefährden? Und wie geht die Polizei gegen sie vor (SZ Plus)?

Adventszeit in München: So schützt die Polizei die Christkindlmärkte

Anschlag auf Verdi-Demo: Prozess gegen Attentäter beginnt im Januar

Münchner Bahnhofsviertel: Dank neuer Videokameras: Polizei nimmt Räuber-Duo fest

Isarvorstadt: Mit Schreckschusspistole ins Gesicht geschossen – 17-Jähriger verliert Auge

Schnellere U-Bahn-Sanierung: Doch keine Sperrung bei U2 und U8 am Wochenende

Paketshop : Frau Windischer und der Paketwahnsinn 150 Pakete auf 30 Quadratmetern: Im Münchner Westend betreibt Chantal Windischer zwischen kongolesischen Lebensmitteln einen Paketshop. Ein Tag in ihrem Laden offenbart ein System am Limit. Dabei hat die Black Week gerade erst begonnen. SZ Plus Von Björn Finke, Anna Lea Jakobs, Michael Kläsgen (Text) und Florian Peljak (Fotos) ...

Lebensmittelverschwendung in der Gastronomie : Wenn der halbe Schweinsbraten im Mülleimer landet Tonnenweise Lebensmittel schmeißt die Gastronomie täglich weg. Mehrwegverpackungen sollen dagegen helfen, verursachen aber viel Frust. Woran das liegt, wie die Branche noch Essen rettet und was man selbst tun kann. SZ Plus Von Astrid Becker ...

Lateinamerikanische Filmtage in München : 19 Überraschungen und ein Oscar-Anwärter Wildnis und Zivilisation: Bei den Lateinamerikanischen Filmtagen München werden neue Filme aus Argentinien, Kolumbien und Peru gezeigt – auch einer der besten Filme des Jahres. Von Josef Grübl ...

