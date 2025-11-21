DER TAG IN MÜNCHEN

SZ-Kostprobe wird 50 Jahre alt Restauranttester, die anonym bleiben. Seltsame Autorennamen. Furchtlose Zeilen. Aufrichtige Urteile. Würste, die durch die Luft fliegen. Das sind die Zutaten, die eine ziemlich einmalige Restaurantkolumne reifen lassen. Anekdoten zum runden Geburtstag (SZ Plus).

Rettungsversuch für die Eisbachwelle gestartet Bei einem offiziellen Vorversuch baut sich prompt ein kleiner Teil der gewünschten Welle auf. Ob der eingebrachte Kies allerdings den Durchbruch bedeutet, soll erst später bekannt gegeben werden. Was gerade geschieht.

Wenn man mit 87 Jahren noch ausziehen soll Brigitte M. wurde ihre Wohnung wegen Eigenbedarfs gekündigt. Ihr Fall verdeutlicht ein Problem, das im Großraum München immer mehr zunimmt (SZ Plus).

„Es gibt ja nicht allein die, die gehen“ Der assistierte Suizid der Kessler-Zwillinge Alice und Ellen bewegt viele Menschen. Die Vorsitzende des Bayerischen Ethikrates, Susanne Breit-Keßler, kannte die beiden. Ein Gespräch über die Angst vor dem Alter, Sterbehilfe und die Utopie von ewiger Jugend.

Frauenleiche im Forstenrieder Park: Polizei nennt erste Details Ein Spaziergänger entdeckte die tote Person etwas abseits des Weges im Wald. Die Polizei suchte am Freitag bei Tageslicht nach Spuren.

Protest gegen Sparmaßnahmen der Stadt: „Welches Kind soll denn nun gerettet werden?“

Bombenfund am Westfriedhof: Was man über die Entschärfung der Fliegerbombe wissen muss

München-Budget: Wofür die Bürger eine Million Euro ausgeben wollen

Wohnungsnot in München : „Es fehlt das formulierte politische Ziel, Wohnungslosigkeit zu reduzieren“ Thomas Zachau hat als Berater für mehr Effizienz in Unternehmen gesorgt. Jetzt bekämpft er zusammen mit sieben sozialen Verbänden in München die Wohnungslosigkeit. Wie er das schaffen will. SZ Plus Interview von Martina Scherf ...

Drummer im Zirkus : „Der Schlagzeuger verbessert jede Nummer“ Drummer müssen das Tempo halten. Außer, sie arbeiten im Zirkus. Roncalli-Schlagzeuger Julian Finkam über das Paradoxon seines Berufs und Antworten auf die Frage, warum der Zirkus Menschen fasziniert. SZ Plus Von Philipp Crone ...

Zirkus auf dem Münchner Tollwood-Festival : Ein Artisten-Star auf der Suche nach dem Geheimnis des Universums Die Sensation des diesjährigen Winter-Tollwood ist ein einziger Mann: Cirque-Nouveau-Legende Johann Le Guillerm entlockt in seinem eigenen Zelt kuriosen Objekten Erstaunliches. Der Düsentrieb der Manege bringt sich und seine Gäste an die Grenze. Von Michael Zirnstein ...

