Beim Umsatz beginnen am Black Friday die entscheidenden Wochen Die Stimmung im Einzelhandel schwankt zwischen gedämpfter Zuversicht und Verunsicherung. Große Hoffnungen setzen die Händler auf eine Neuerung bei den Öffnungszeiten.

Spaziergänger entdeckt Frauenleiche im Forstenrieder Park Die unbekannte Person lag tot etwas abseits des Weges im Wald. Die Polizei schließt ein Verbrechen nicht aus.

Mehr als 13 Kilo Koks und 234 500 Euro Cash: Wie zwei junge Münchner mutmaßlich zu Großdealern wurden Ein 21-Jähriger und ein 24-Jähriger sollen den Münchner Drogenmarkt mit kiloweise Cannabis, Koks und Amphetaminen überschwemmt haben. Vor dem Landgericht München I spricht der Richter von einem „Riesenkomplex“.

Warum dauert in München der Bau von Ladesäulen so lange? In der Stadt gibt es immer mehr Elektrofahrzeuge, die Zahl der öffentlichen Ladestationen aber stagniert. Vor allem Säulen zum schnellen Stromtanken sind nicht in Sicht. Woran das liegt. (SZ Plus)

Umziehen auf einen Klick Die Münchnerinnen und Münchner sollen nicht mehr an Dutzenden Formularen und Behördengängen verzweifeln: Mit einer neuen Internet-Plattform will die Stadt das Leben leichter machen. Was das Angebot bietet und wie es funktioniert.

Verkehr in München: Nach Unfällen: Stadt stellt Aufprallschutz an Donnersbergerstraße auf

Münchner Nordwesten: Chaos auf dem Autobahnring nach Unfall im Allacher Tunnel

Tierpark Hellabrunn: Parkplatz-Betrüger zocken Zoobesucher ab

Sexuelle Gewalt gegen Männer : Du willst es doch auch Ein Griff in den Schritt, die Hand am Po: Sexuelle Übergriffe erleben zuallererst Frauen – aber auch junge Männer bekommen derartige Belästigungen zu spüren. Was macht das mit ihnen? SZ Plus Von Meryem Sener ...

Online-Versteigerung : Wer will das Olympia-Sofa aus Sotschi oder Günter Grünwalds Schreibtisch? Der Bayerische Rundfunk mistet seine Requisitenlager aus. Jeder kann mitsteigern und sich praktische Möbel sichern, aber auch Erinnerungen an legendäre Sendungen wie „Dahoam is dahoam“ oder Folgen aus dem Komödienstadel. Von Thomas Becker ...

Adventszeit 2025 : Hier weihnachtet es in Bayern besonders romantisch Ende November starten zahlreiche Christkindlmärkte im ganzen Freistaat. Die SZ-Redaktion hat einige herausgesucht, die mehr zu bieten haben als Glühwein und Stollen. Ein Überblick. Von SZ-Autorinnen und SZ-Autoren ...

