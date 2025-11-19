DER TAG IN MÜNCHEN

„Ein unverzeihlicher Akt des Vandalismus“ Das Deutsche Museum wollte seinen Ehrensaal neu und zeitgemäß gestalten. Doch beim Ortstermin reagiert der Landesdenkmalrat entsetzt und verlangt die Wiederherstellung des Nachkriegszustands. Nun ist die Aufregung groß (SZ Plus).

Bewirbt sich München um die Leichtathletik-Weltmeisterschaften? Eine erfolgreiche Ausrichtung der Sportveranstaltung wäre ein Booster im Hinblick auf den erhofften Zuschlag für Olympische Spiele. Doch angesichts der finanziellen Eckdaten geraten die großen Stadtratsfraktionen ins Grübeln (SZ Plus).

MAN sieht seine Zukunft in Polen Die Laster und Busse von MAN sind allgegenwärtig auf den Straßen, aber der Hersteller zeichnet ein düsteres Bild – und will sparen (SZ Plus). Die Mitarbeiter am Stammsitz in München fürchten deshalb, dass die Zukunft ohne sie stattfinden könnte.

Weltkriegsbombe am Westfriedhof gefunden Der 500 Kilogramm schwere Sprengkörper wurde bereits vergangene Woche bei Bauarbeiten am Wintrichring entdeckt. Er soll am Sonntag entschärft werden.

München ringt um die Eisbachwelle, doch wer haftet? Seit knapp drei Wochen ist die Eisbachwelle verschwunden. Nun soll ein temporärer Einbau die Welle zurückbringen. Doch wer haftet eigentlich, wenn die Stadt selbst nachhilft?

Prozess um Zauber-Gin – darf dieser Schnaps die Farbe wechseln?Mit dem Blütenextrakt der Blauen Klitorie lassen zwei Geschäftsmänner ihren Gin von blau auf rot wechseln, einen besonderen Geschmack verleiht ihm die Zugabe auch. Sogar der FC Bayern findet das toll. Nur einem stößt das Wundergetränk sauer auf: dem Landratsamt.

WEITERE NACHRICHTEN

Rivalisierende Fußball-Fans: Bayern-Anhänger übersprühen 1860-Graffito – und werden ertappt

Ausverkaufte Olympiahalle: Macker und Mentor: So war das Konzert von Kontra K in München

Kostenlose Stadtzeitung: Redaktion von „Hallo München“ wird aufgelöst

Freimann: Wieder Halsketten-Raub im Zenith

MÜNCHEN ERLESEN

Gastronomie : Die etwas andere Dinner-Location In erster Linie ist das Haus im Tal ein Hotel. Seit Kurzem finden dort aber auch Events wie Supperclubs statt. Jungen Köchen bietet dies eine Möglichkeit, sich auszuprobieren. Aber dahinter steckt noch eine andere Vision des Betreibers. Von Jacqueline Lang ...

Exklusiv Konstantin Wecker : Der Mann und das Mädchen Sie 15, er 63: Der Münchner Liedermacher Konstantin Wecker soll eine Beziehung zu einer Minderjährigen eingegangen sein. Unter den Folgen leidet die mittlerweile 30-Jährige bis heute, der Künstler bittet um Verzeihung. Eine Geschichte über Machtmissbrauch, Manipulation und Verantwortung. SZ Plus Von Lea Weinmann und Ralf Wiegand ...

UNSER FREIZEITTIPP

Ausstellung in München : So ist die weltgrößte „Star Wars“-Schau von Fans für Fans Schlachten in Miniatur, Raumschiffe in Originalgröße – und alles in Heimarbeit gebastelt. „The Fans Strike Back“ präsentiert 1000 Sammlerstücke aus dem „Star Wars“-Kosmos. Sogar einen neuen Film gibt es zu sehen, ebenfalls nach dem Do-It-Yourself-Prinzip. Von Michael Zirnstein ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg