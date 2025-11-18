DER TAG IN MÜNCHEN

„Es gibt nur ein’ Dieter Reiter“ Die Münchner SPD kürt den amtierenden Oberbürgermeister einmal mehr zu ihrem Kandidaten für das Amt des Stadtoberhaupts. Die Delegierten wählen ihn mit überragender Mehrheit. Vor welchen Problemen der neue OB stehen wird, klingt nur leise an.

Warum Dieter Reiter aktiv Wahlkampf führen sollte Vor sechs Jahren wollte Reiter einfach weiter seinen Job als Rathaus-Chef machen. Diesmal ist er stärker gefragt – um seine Partei zu unterstützen und antidemokratische Kräfte klein zu halten (Meinung, SZ Plus).

Fenster in Münchner Grundschule kracht aus Rahmen und klemmt Betreuerin ein Das Unfallopfer, das bis heute unter den Folgen des Vorfalls leidet, verklagt die Stadt auf Schmerzensgeld. Gutachter stellten Fehler bei der Montage fest – und das in etlichen Klassenzimmern (SZ Plus).

Gekippter Neubau im Hinterhof: Warum dieser Gerichtsbeschluss wegweisend ist In der Lindenschmitstraße dürfen keine Townhäuser entstehen, weil dafür Bäume weichen müssten. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) spricht von einer „eklatanten Fehleinschätzung“ des städtischen Planungsreferates. Künftig könnte es öfter zu ähnlichen Klagen kommen (SZ Plus).

44 Millionen Euro weniger für Soziales Die Hilfe für Geflüchtete soll eingefroren werden, in anderen Bereichen deutlich weniger Geld zur Verfügung stehen: Wird München jetzt unsozial? Auf keinen Fall, betont die rot-grüne Rathauskoalition. Wohlfahrtsverbände aber warnen.

Mehr Pflegekräfte durch schnellere Anerkennung Im Ausland qualifizierte Pflegefachkräfte sollen schneller auch in Deutschland in ihrem Beruf arbeiten können. In München wurde nun das Kompetenzzentrum für internationale Pflege eröffnet. Dort sollen Anpassungsmaßnahmen beschleunigt werden.

Trambahn-Ausbau wird teurer für München Die Förderung der Tram-Westtangente durch den Freistaat fällt geringer aus als erwartet. Zugleich wird die Verlängerung der U5 nach Pasing großzügiger bezuschusst.

WEITERE NACHRICHTEN

Haidhausen: Frau in ihrer Wohnung überfallen und gefesselt

Verkehr: Bayerns gefährlichste Straßen sind in München

Umweltschutz: Das Rätsel der blauen Punkte

Pasing: Seniorin legt Telefonbetrüger herein

MÜNCHEN ERLESEN

Preiskampf in der Gastronomie : Wenn Billig-Kaffee die Café-Szene unter Druck setzt Innerhalb kurzer Zeit hat LAP Coffee sechs Filialen in zentraler Münchner Lage eröffnet. Die rasante Expansion verdränge kleinere Cafés, sagen Kritiker. Was ist dran an dem Vorwurf? Von Jacqueline Lang ...

Das Klavierduo Lucas und Arthur Jussen : Definitiv mehr Harmonie als bei den Gallagher-Brüdern Sie werden oft für Zwillinge gehalten und auf den Klassikbühnen der Welt gibt es die Pianisten nur im Doppelpack. Arthur und Lucas Jussen aus den Niederlanden sind populär wie eine Boygroup. Wie hält man so viel brüderliche Zweisamkeit aus? Interview von Paul Schäufele ...

UNSER KULTURTIPP

Ausstellung im München : Als David Bowie in der Psychiatrie der ungezügelten Kunst begegnete 1994 besuchte David Bowie die Künstler der Nervenheilanstalt Gugging bei Wien. Nicht als Popstar, sondern auf der Suche nach Antworten und Inspiration. Eine Ausstellung auf dem Münchner Paketpost-Areal zeigt erstmals in Deutschland Fotos dieses Tages. Von Michael Zirnstein ...

