„In Städten wie München ist Wohnen zum Glücksspiel geworden“ Die Mieten steigen so rasant, dass kaum jemand mehr umzieht: Wen das besonders hart trifft und warum die Folgen für alle in der Stadt dramatisch sind – sogar für diejenigen, die eine passende Wohnung ergattert haben (SZ Plus).

Sie lebten, sie tanzten, sie starben gemeinsam Die Kessler-Zwillinge, Alice und Ellen, verband mehr als nur die Ähnlichkeit. Ihr Talent und ihre Schönheit passten perfekt in die Nachkriegszeit. Dabei wäre eine allein schon eine Showbiz-Weltmacht gewesen (SZ Plus).

Ist ein Kiffer im Englischen Garten eine Gefahr? Seit eineinhalb Jahren ist Cannabis-Konsum in der Parkanlage untersagt. Nun wollen zwei Konsumenten das Verbot von Bayerns oberstem Verwaltungsgericht kippen lassen – weil sie sich diskriminiert fühlen.

„Die Frustration über die Situation in München ist groß“ Am 7. Februar 2026 will ein breites Bündnis eine große Kundgebung auf dem Odeonsplatz gegen Immobilienspekulation und steigende Mieten organisieren. Einen Monat vor der Kommunalwahl wolle man „die ganze Wut“ auf die Straße tragen.

Neubaupläne für das Bogner-Haus stehen auf der Kippe Das markante Gebäude an der Residenzstraße soll abgerissen und neu errichtet werden. Dagegen liegen mehrere Nachbarschaftsklagen vor – und eine davon schätzt das Verwaltungsgericht als durchaus aussichtsreich ein (SZ Plus).

Nach heftiger Kritik: LMU setzt Nahost-Veranstaltung ab „Die gezielte Bekämpfung der palästinensischen Wissenschaft“ lautete der Titel eines geplanten Workshops. Jüdische Wissenschaftler und die Landtags-CSU befürchteten eine antisemitische Vortragsreihe. Nun hat das LMU-Präsidium reagiert.

Arabellapark: Mann wird von U-Bahn überrollt

Schwabing-West: Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Amtsgericht: Behandlungsstuhl kaputt – Zahnarzt scheitert mit Klage gegen Patienten

Medizinische Versorgung: Was Münchner Kliniken tun, um Vergewaltigungsopfern zu helfen

Giesing: Fünf Autos in Flammen – Hinweise auf Brandstiftung

Die erfrischende Geschichte eines kleinen Geräts : Poesie aus dem Automaten In München steht im HP8 seit neuestem bereits der dritte Poesieautomat. Was treibt den Schriftsteller Matthias Göritz an, immer neue dieser Geräte in München und aller Welt aufzustellen? Von Antje Weber ...

Wohnen und Design : „Es gibt nichts Schlimmeres als weiße Wände“ Vor 200 Jahren gründete Franz Fischer in München einen Tapeziererladen, in dem später sogar das bayerische Königshaus Kunde war. Längst ist aus dem Handwerksbetrieb ein Einrichtungsgeschäft geworden. Am Namen „Tapetenfischer“ halten die heutigen Inhaberinnen aber fest. SZ Plus Von Sabine Buchwald ...

Literatur-Programm : Was die Münchner Bücherschau bietet Bei der 66. Münchner Bücherschau können die Besucher durch Tausende Neuerscheinungen blättern – und etliche der Autorinnen und Autoren live erleben, ob Christopher Clark oder Florence Gaub, Beril Kehribar oder Ewald Arenz. Von Antje Weber ...

