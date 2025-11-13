Das sind die Nachrichten des Tages

Warum die Stadt trotz 9,5 Euro Milliarden Einnahmen am Limit ist, was es mit dem ungewöhnlichen Immobiliendeal der Hirmers auf sich hat, wie italienisch München wirklich ist und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

9,5 Milliarden Euro Einnahmen – und trotzdem ist München am Limit Ungeachtet aller Anstrengungen ist ein genehmigungsfähiger Haushalt in Gefahr. Nun soll weiter hart gespart werden. Welche Bereiche das trifft – und wo Bürger es zu spüren bekommen könnten (SZ Plus).

Der äußerst ungewöhnliche Immobiliendeal der Hirmers Die bekannte Münchner Familie kaufte in Salzburg ein nur 60 Quadratmeter großes Grundstück – für 750 000 Euro. Warum der überteuerte Preis bezahlt wurde und worüber die Geschwister sich jetzt vor Gericht streiten (SZ Plus).

Sohn soll fast 30 Mal auf Mutter und Vater eingestochen haben Ivan L. leidet unter einer psychischen Störung. Er flüchtet in den Wald, wenn er glaubt, eine Gefahr für andere zu sein. Nach einem dieser Rückzüge soll er seine Eltern beinahe umgebracht haben.

Die nördlichste Stadt Italiens? Wie italienisch München wirklich ist Seit Jahrzehnten tragen Italienerinnen und Italiener zur Stadtentwicklung bei. Wie blicken sie auf München? Dolce vita und deutsche Pünktlichkeit – ist das ein Klischee? Wir haben drei Generationen gefragt (SZ Plus).

Was Google derzeit in München plant Der Konzern hat in der Stadt seinen weltweit ersten Standort für souveräne Cloud-Lösungen eröffnet. Was der US-Konzern damit vorhat – und welche Pläne es sonst noch gibt.

WEITERE NACHRICHTEN

Jüdische Kulturtage: „Nicht beleidigt, sondern einfach verschwunden“

Spielstadt in den Sommerferien: Mini-München ist gerettet

Allacher Forst: Mann entdeckt völlig hilflosen 78-Jährigen im Wald und rettet ihm das Leben

Unfall: Fahrer von eigenem Bus eingeklemmt

MÜNCHEN ERLESEN

Künstlerisches Erbe : Warum der Loriot-Nachlass nicht nach München geht Vicco von Bülow alias Loriot lebte am Starnberger See. Das Münchner Forum Humor hat mit seiner Tochter verhandelt, um seinen gesamten künstlerischen Nachlass in Bayern zu behalten. Weshalb das zum Scheitern verurteilt war. Von Susanne Hermanski ...

Umjubeltes Debüt in „La Traviata“ : Traumrolle für Münchens neue Tenorhoffnung Erst vor sechs Jahren kam Granit Musliu als Gesangsstudent aus Kosovo nach Deutschland. Jetzt steht der junge Tenor an der Bayerischen Staatsoper neben Weltstars auf der Bühne. Von Klaus Kalchschmid ...

UNSER GASTROTIPP

Weggehen in München : Diese sieben Bars im Uni-Viertel lohnen einen Besuch Egal ob wild feiern, gemütlich Bier trinken oder erstes Date – im Münchner Uni-Viertel gibt es für jede Lebenslage die passende Bar. Eine Auswahl. Von Jacqueline Lang ...

