Der Beschluss über den Umbau der Innenstadt steht auf der Kippe, ein Vierjähriger kam bei einem Verkehrsunfall in Berg am Laim ums Leben, ein Bekannter eines Paares soll dessen Tochter sexuell missbraucht haben und mehr.

Autos raus aus der Altstadt: Scheitern Grüne und SPD mit ihrem großen Verkehrsprojekt? Hunderte Parkplätze sollen wegfallen, Fußgänger mehr Raum bekommen: Seit sechs Jahren plant die Rathauskoalition den Umbau der Innenstadt. Warum der Beschluss plötzlich auf der Kippe steht – und was Anwohner stattdessen fordern. (SZ Plus)

Vierjähriger Junge tot – Unfallfahrer soll über rote Ampel gefahren sein Auf einer Kreuzung in Berg am Laim kommt es beim Abbiegen zu einem schweren Unfall. Vier Personen werden verletzt – ein Kind stirbt im Krankenhaus. Die ersten Erkenntnisse der Polizei.

Eltern waren in Geburtsklinik – Familienfreund soll sechsjährige Tochter vergewaltigt haben Die Familie ging davon aus, dass der 59-Jährige ihr in einer Notsituation helfen wollte. Der Angeklagte soll auch ein weiteres Mädchen sexuell missbraucht haben, als dessen Vater schwer verletzt im Krankenhaus lag. (SZ Plus)

680 Meter Gleise in München für Europas Güterverkehr Eine kurze Trasse in der Stadt soll in Zukunft mit dem Brenner-Basistunnel verbunden werden: Die sogenannte Truderinger Spange soll dafür ausgebaut werden – und „eingehaust“, zum Schutz der Anwohner. Doch die fürchten nicht nur Lärm.

Wie aus einer Krankheit Freundschaft fürs Leben wurde Vor 50 Jahren lernen sich zwei kleine Jungen im Deutschen Herzzentrum kennen. Sie sind schwer krank und werden geheilt. Aus der Geborgenheit, die sich beide damals in ihrem Gitterbett geben, wird Freundschaft. Und die hält bis heute. (SZ Plus)

Invasive Art: Mehr als doppelt so viele Tigermücken in München gezählt wie im Vorjahr

Open Air in München: David Garrett geigt 2026 auf dem Königsplatz

Georg-Elser-Preis für Netzwerk „Recherche Nord: Sie machen Fotos, wenn Nazis aufmarschieren

Vorstellung der Münchner Prinzenpaare: Die Narren sind los

Vogelgrippe am Speichersee : „Du magst doch deine Tiere und willst, dass es ihnen gut geht“ Desinfektionsmittel, strenge Kleiderordnung und ein Zutrittsverbot für Fremde: Nach dem Vogelgrippeausbruch am Speichersee versuchen Geflügelzüchter in der Nähe, ihren Bestand zu schützen. Auf dem Zehmerhof in Gelting wurden deshalb bereits vor der seit Montag geltenden Stallpflicht die Tiere in Hallen untergebracht. SZ Plus Von Sabine Wejsada ...

Aris Alexander Blettenberg : Die ungewöhnliche Karriere eines Münchner Pianisten Der junge Musiker Aris Alexander Blettenberg füllt mit seinen Konzerten die Berliner Philharmonie, den Wiener Musikverein und die Londoner Wigmore Hall. Zum Üben geht er in die Kapelle einer Seniorenresidenz. Von Paul Schäufele ...

Eine Ausstellung im DG Kunstraum : Menschen – Beherrscher oder Zerstörer der Erde? Die Ausstellung „Together Forever – macht euch die Erde untertan?“ hinterfragt die Beziehung von Mensch und Natur. Antworten und Handlungsaufforderungen gibt es nicht. Gut so! Von Pauline Graf ...

