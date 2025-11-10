DER TAG IN MÜNCHEN
Als die Münchner Stadtpolizei abgeschafft wurde Vor 50 Jahren wird die kommunale Polizei in die bayerische Landespolizei integriert. Den Schritt begleiten viele Bedenken. Erinnerungen eines Polizisten, der noch das Münchner Kindl auf der Uniform trug.
„Das klirrende Glas. Der Brandgeruch. Das allgegenwärtige Geschrei“ München gedenkt des 9. Novembers 1938. Die zentrale Veranstaltung findet dort statt, wo die NS-Elite vor 87 Jahren das Signal zur Hatz auf die Juden gegeben hat: im Saal des Alten Rathauses.
Igor Levit und Vicky Leandros bei den Jüdischen Kulturtagen In Zeiten von grassierendem Antisemitismus und Hetze lädt das traditionelle Festival mit Ausstellungen, Gesprächen, Filmen und Theater zum Austausch – und zur Bewusstmachung von Geschichte.
Onkel soll seine Nichte bewusstlos gewürgt und sexuell missbraucht haben Als die Mutter zum Einkaufen geht, soll der 35-Jährige die besinnungslose junge Frau halb entkleidet haben. Im Prozess schweigt er – und die Verwandtschaft plötzlich auch.
Noch immer fallen Züge aus – und die nächste Sperrung steht kurz bevor Volle Bahnhöfe, überfüllte Regionalzüge, verwirrte Fahrgäste: Bei der Stammstreckensperrung in den Herbstferien kam es laut Fahrgastverband Pro Bahn zu „katastrophalen Zuständen“, die sich nicht wiederholen dürften. Denn die nächsten Bauarbeiten sind schon geplant.
Polizei: Löwen-Fans randalieren nach Auswärtsniederlage im Zug
Kriminalität: Polizei überwacht Bahnhofsviertel mit Videokameras
Ehrung für SAP Garden: Eine der schönsten Arenen der Welt steht in München
Nach schweren Unfällen: Tramhaltestelle Donnersbergerstraße soll besser geschützt werden
US-Rockstars auf „Take Cover“-Tour: „Foo Fighters“ kommen 2026 in die Allianz Arena
Alles neu: Album, Tour, Sexspielzeug:Ina und die starken Männer
Die Entertainerin Ina Müller flirtet in ihrer Sendung mit Jonas Kaufmann, Sting oder Markus Söder. Warum würde sie lieber in einer „Weiber-WG“ alt und glücklich werden?
Gesellschaftlicher Druck:Warum hast du keinen Freund?
Single, weiblich, Ende 20 und dauernd rechtfertigungsbedürftig: Warum scheint eine Frau ohne Beziehung immer noch ein Erklärungsfall zu sein – und ein Mann im gleichen Zustand ein freier Mensch?
Restaurant June in Übersee:Das Gute liegt so nah
Das June in Übersee am Chiemsee beeindruckt durch gut durchdachte und zugängliche Gourmetküche. Was Rico Birndt hier auftischt, ist regional, saisonal und kreativ.
