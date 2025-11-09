Das sind die Nachrichten des Tages

So war das SZ Gute Werke Benefizkonzert, Surfer reaktivieren Eisbachwelle kurzzeitig, die Stadt will den Baumschutz stärken und mehr.

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Momente unwirklicher Schönheit Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und sein Chefdirigent Sir Simon Rattle setzen die Tradition der Benefizkonzerte für das Spendenhilfswerk der Süddeutschen Zeitung fort. Bei einem umjubelten Auftritt in der Isarphilharmonie verzaubern die Musiker das Publikum mit wahrlich guten Werken.

„Ich habe die Welle noch nie ohne Surfer gesehen“ Kann ein trüber Novembersamstag an der Eisbachwelle Neuigkeiten bieten? Und ob. Von allgemeiner Gelassenheit bei Münchens derzeit reparaturbedürftigem Wahrzeichen bis hin zu illegalen nächtlichen Einbauten. (SZ Plus)

Das Münchner Rathaus will den Baumschutz stärken Seit Jahren nimmt die Zahl der Bäume in München ab. Nach langer Diskussion wird der Stadtrat jetzt wohl eine schärfere Verordnung beschließen, sie soll deutlich mehr Gehölze als bisher schützen. Ersatzpflanzungen nach Fällungen werden erheblich teurer.

Palästina-Aktivisten versuchen, die Technische Universität zu besetzen Bei einer propalästinensischen Demonstration stürmen etwa 40 Aktivisten die TU. Sie werfen der Universität Mitschuld am Leid in Gaza vor.

Zwischen Süd- und Ostbahnhof Unbekannte bewerfen Zug mit Steinen

Besondere Messe in München Weine, die nach Weinberg schmecken

Supermarkt in Pasing Einbrecher bedient sich am Spirituosenregal – und schläft ein

Berliner Party-Duo in München So war das erste von zwei „SDP“-Konzerten in der Olympiahalle

Lange Wartezeiten für Aufenthaltsberechtigungen : „Uns tut das wirklich für die Studierenden wahnsinnig leid“ Bis zu neun Monate müssen ausländische Studierende in München auf ihre Aufenthaltsberechtigung warten. Hanna Sammüller, Chefin des Kreisverwaltungsreferats, erklärt, woran das liegt und warum es eigentlich ein erfreuliches Problem ist. SZ Plus Interview von Heiner Effern ...

SZ-Pflegekolumne Auf Station : Eine Fahrt mit dem E-Scooter, die fast mit einer Amputation endet Auf der Intensivstation von Pola Gülberg liegt ein Mann, der sich bei einem Sturz vom E-Roller extrem schlimme Verletzungen zugezogen hat – vor allem um ein Bein sieht es gar nicht gut aus. Wie konnte das passieren, wo doch niemand sonst an dem Unfall beteiligt war? Protokoll von Johanna Feckl ...

Snakes Bar im Westend : Eine Bar am richtigen Platz Espresso Martini und ausgefallene Eigenkreationen: In der Snakes Bar im Westend gibt es neben guter Stimmung interessante Drinks – und das bis spät in die Nacht. Von Linus Freymark ...

