Wie Münchens Altstadt in Zukunft aussehen soll, warum die Eisbachwelle nie als Surfspot geplant war, weshalb Bayern Auszubildende ausreisen muss und mehr.

So soll Münchens Altstadt in Zukunft aussehen Mehr Grün, breitere Fußgängerwege, Kennzeichenerfassung und Parkplätze, die nach und nach von der Oberfläche verschwinden – der Stadtrat befasst sich mit einem neuen Konzept für Münchens Mitte. Natürlich lässt die Kritik nicht lange auf sich warten.

„Die Eisbachwelle war nie als Surfspot geplant“ Robert Meier-Staude ist Surfer – und als Ingenieur Experte für urbane Wellen. Er erklärt, was bei der Bachauskehr schiefgelaufen ist und wie die Eisbachwelle wieder zurückkehren könnte (SZ Plus).

Bayerns beste Auszubildende muss ausreisen Natia Beridse kommt aus Georgien, um sich in München eine Zukunft aufzubauen. Die Bäckerei, in der sie ihre Ausbildung macht, ist stolz auf sie. Doch sie begeht einen Fehler – und bekommt die neue Schärfe in der Migrationsdebatte zu spüren (SZ Plus).

Wenn die Hightech-Firma in alten Bahn-Hallen einzieht Dass man Gebäude nicht einfach abreißt, sondern kreativ umbaut, ist längst eine ökologische Notwendigkeit. So könnten auch Tausende Wohnungen aus Büros entstehen.

Energieversorgung: Stadtwerke München senken Gaspreise

Verbrannte Obdachlose: Polizei nimmt 28-jährige Verdächtige fest

Nach Tramunfall im Mai: Wieder kracht ein Auto in die Haltestelle an der Donnersbergerbrücke

Künstliche Intelligenz: Open-AI-Konkurrent Anthropic eröffnet Büro in München

Angst im Münchner Nobel-Vorort : Sie kommen mit Masken und fotografieren die Promi-Villen Gibt das Hauspersonal Insider-Tipps für Einbrüche? Oder haben sich die Täter gar in der Nähe eingemietet? In Grünwald geht die Angst um. Wovor die Reichen jetzt zittern. SZ Plus Von Lisa Marie Wimmer ...

Neue Sketch-Comedy von Simon Pearce und Sebastian Winkler : „Wie geil wäre das, wenn ein Bundesliga-Fußballer Elternzeit nimmt?“ In „Bappas“ nehmen Simon Pearce und Sebastian Winkler den ganzen Wahnsinn, den junge Väter so erleben, aufs Korn. Ein Gespräch über lustige Papas, aufwendige „Paw-Patrol“-Torten zum Kindergeburtstag – und „Pumuckl“-Schauen in Paris. SZ Plus Interview von Johanna Feckl ...

Café Fuud in Neuhausen : Einen der wenigen Plätze zu ergattern, ist schwierig Die bekannte Food-Influencerin Shabnam Rebo hat in Neuhausen ein Café eröffnet – mit kleiner Speisekarte und schlichter Einrichtung. Der Andrang ist enorm. Von Katharina Haase ...

