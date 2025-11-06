Wie die MVG den Busfahrermangel mit Kräften aus dem Ausland lindert, wie Fachleute die Eisbachwelle reaktivieren wollen, wie die Polizei Einsätze in der U-Bahn trainiert und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

„Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet. Jetzt habe ich zum ersten Mal das Gefühl, dass es sich lohnt“ Menschen wie Cristóbal Rodriguez kommen aus dem Ausland nach München, um die Personalnot bei den Busfahrern zu lindern. Ein gewaltiger Schritt: die Sprache, die Grantler, der eisige Winter. Wie der Neuanfang trotzdem gelingt.

Neue Messungen sollen Rätsel um verschwundene Eisbachwelle lösen Nun sollen Fachleute aus Hamburg nach einer Lösung suchen, um die verschwundene Attraktion in München zu reaktivieren. Was an der Welle am Vormittag geschah.

Schüsse und Sprengstoff: Wie die Polizei Einsätze in der U-Bahn trainiert Vier Tage lang üben die Beamten im Münchner Norden, wie sie sich bei gefährlichen Situationen in öffentlichen Verkehrsmitteln verhalten sollen. Im Bus bekommen sie es mit einem Randalierer zu tun, in der U-Bahn mit Terroristen und Amokläufern.

Warum die Lufthansa am Münchner Flughafen ihr Angebot ausdünnt Im kommenden Jahr wird es weniger innerdeutsche Verbindungen geben. Welche Ziele die Fluggesellschaft stattdessen vermehrt ansteuern will.

Zwei Sachsen wollen ins ewige Eis – und kommen nicht vom Schiff Ein Ehepaar bucht eine Schiffsreise zur nördlichsten Landfläche der Erde, doch witterungsbedingt verpassen sie zahlreiche Attraktionen. Enttäuscht ziehen die Reisenden vor Gericht.

WEITERE NACHRICHTEN

Nach Bodensanierungen: Löcher in der Fürstenrieder Straße gefüllt

Fichte aus Tirol: 4,7 Tonnen schwer und 25 Meter groß: Der Christbaum auf dem Marienplatz ist aufgestellt

MÜNCHEN ERLESEN

Untersuchung bei Kindern : Wenn der Lego-Patient in die MRT-Röhre fährt, verschwindet die Angst In einem Münchner Herzzentrum werden Kinder mit einem Modell aus Bausteinen auf ihre MRT-Untersuchungen vorbereitet. Die Effekte des kleinen Spielzeugs können immens sein. Von Nicole Graner ...

120 Jahre Skiverband : Ein Hoch auf den weißen Sport Vor 120 Jahren wurden in München der Deutsche und auch der Österreichische Skiverband gegründet. Anlass für ein Treffen der Besten der Besten aus beiden Ländern im Augustiner Stammhaus. SZ Plus Von Thomas Becker ...

UNSER KULTURTIPP

Immersive Kunst-Schau in München : Virtuell eintauchen in van Goghs Farbenrausch Knallgelbe Sonnenblumen, tiefblaue Sternennächte, endlose goldene Weizenfelder: In der Utopia-Halle können Besucher in van Goghs Welten baden. Warum der Sprung in die Bilder trotz KI aber nicht wirklich gelingt. Von Constanze Baumann ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg