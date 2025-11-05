Das sind die Nachrichten des Tages

Wieso die Eisbachwelle weiterhin verschwunden bleibt, warum ein katholischer Priester im Vergewaltigungsprozess freigesprochen wird, wie die Notunterkunft für Studierende in München aussieht und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Die Hoffnungen der Surfer sind erneut geplatzt Die Ursachenforschung an der verschwundenen Eisbachwelle dauert an. Nun hat die Stadt versucht, ihr mit zusätzlichem Wasser einen „Kickstart“ zu geben. Doch offenbar hat das nicht gereicht.

Vergewaltigungsprozess: Freispruch für katholischen Priester Ein katholischer Pfarrer wurde beschuldigt, eine 18-Jährige im Pfarrhaus vergewaltigt zu haben. Jetzt hat das Gericht in München ein überraschendes Urteil gesprochen.

Matratze auf schimmligem Boden – so sieht die Notunterkunft für Studierende in München aus Wer zum Unistart keine Wohnung gefunden hat, kann beim Studierendenwerk unterkommen – in einem Gebäude, das abgerissen werden soll. Wie die jungen Leute dort hausen müssen (SZ Plus).

Wie der Münchner Flughafen sich auf Notlagen bei Drohnensichtungen vorbereitet Wenn Drohnen über dem Airport aufsteigen, können schnell Zehntausende Fluggäste stranden. Welche Pläne dann in Kraft treten und wie das Personal den Passagieren hilft (SZ Plus).

Münchner OB entschuldigt sich für horrende Heizkostenabrechnungen in städtischen Wohnungen Bewohner im Hasenbergl hatten mehrere Tausend Euro nachzahlen müssen. Wie viel Geld sie nun von der „Münchner Wohnen“ zurückbekommen dürften.

Chaos auf der S-Bahn-Stammstrecke Weil in den Herbstferien im Münchner Westen keine S-Bahnen fahren, drängen Pendler in die Regionalzüge. Überfüllung, Verspätungen und Stillstand sind die Folge. Nun verspricht die Bahn Abhilfe.

WEITERE NACHRICHTEN

Premiere von „Das Leben der Wünsche“: Der Teufel berlinert (SZ Plus)

Münchner Osten: Baumaschine durchtrennt Oberleitung – Einschränkungen bei der S-Bahn

Landsberger Straße: Missglückter „Wheelie“: Motorradfahrer verursacht Unfall

Freisinger Landstraße: Radfahrer weicht geparkten E-Scootern aus und baut schweren Unfall

MÜNCHEN ERLESEN

Angeln und Umweltschutz : Isarfischer: In der Stadt der Natur ganz nah Zielen, werfen, treffen, fangen – Fliegenfischen ist Kunst, aber auch eine Möglichkeit, für ein paar Stunden alles um einen herum zu vergessen. Ein Vormittag mit einem Isarfischer mitten im Fluss. SZ Plus Von Philipp Crone ...

SZ-Kolumne Typisch deutsch : Maske ade? Noch immer sind in München Menschen mit Covid-Masken unterwegs. Unsere Autorin ertappte sich dabei, wie sie die Nasenschutzträger von heute belächelte. Ehe das Virus unlängst wieder ihre eigene Familie heimsuchte. SZ Plus Kolumne von Lillian Ikulumet ...

UNSER KULTURTIPP

Was läuft für Kinder und Familien : Gemeinsam Bühnenabenteuer erleben Sich ruhig was trauen: Während „Aschenbrödel“ ins Schloss eilt, wagen sich Laura und Humpty Dumpty in den „Tanzwald“. Derweil versuchen die „Nachtigallen“ in einer Castingshow ihr Glück. Von Barbara Hordych ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg