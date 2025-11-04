Das sind die Nachrichten des Tages

Wie KI querschnittsgelähmten Menschen helfen kann, was wegen der verschwundenen Eisbachwelle unternommen wird, eine Frauenleiche wurde bei Löscharbeiten in einem Obdachlosenlager gefunden und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

256 Elektroden im Kopf Michael Mehringer kann sich vom Hals abwärts nicht bewegen. Seit einigen Monaten verbindet eine Schnittstelle sein Gehirn mit einem Computer. Wie er damit trainiert, irgendwann per Gedanken sein Handy bedienen zu können – und das als erster querschnittsgelähmter Mensch in Europa (SZ Plus).

„Schon kleine Veränderungen könnten die Welle beeinflussen“ Wasser läuft, Pegel passt – doch die weltberühmte Eisbachwelle bleibt verschwunden. Die Stadt ist alarmiert. Und ein Experte macht einen Vorschlag, der den Surfern zusetzen dürfte (SZ Plus).

Frauenleiche bei Löscharbeiten in Obdachlosenlager gefunden Bei dem Einsatz an der Lerchenauer Straße entdeckte die Feuerwehr die Leiche einer Frau. Nun ermittelt die Mordkommission.

„Ich weiß nicht, ob eine Demokratie unter solchen Umständen drei weitere Jahre durchhalten kann“ Im Münchner Residenztheater diskutieren Jeffrey Goldberg und George Packer vom US-Magazin The Atlantic mit der Süddeutschen Zeitung über den Zustand der USA unter Donald Trump. Das ist wenig erbaulich. Aber ehrlich (SZ Plus).

So können Wohnungen wirklich günstiger werden Wie dick müssen Wände sein? Brauchen Balkone einen Schallschutz? Die SPD im Münchner Rathaus sucht nach Ideen, billiger zu bauen – und holt sich wertvolle Anregungen in Hamburg.

WEITERE NACHRICHTEN

Hauptbahnhof: Mann zieht Notbremse im ICE – weil er aussteigen will

Streit nach Autokauf: Und wer zahlt nun den Anwalt?

Affenlaute und Hitlergruß: Kriminalpolizei ermittelt gegen Fans von 1860 München

„Puls Radio“ wird Ende 2025 eingestellt: Wer spielt jetzt noch junge Musik aus Bayern?

MÜNCHEN ERLESEN

Nachhaltigkeit : Shampooflaschen sollen nicht im Müll landen – sondern im Pfandautomaten Viele Kosmetikverpackungen werden einfach verbrannt, anstatt sie zu recyceln. Ein Start-up will das jetzt ändern und testet sein System in München. Wie das funktioniert. SZ Plus Von Catherine Hoffmann ...

Christiane Lutz: Sie Opernregisseurin, er Startenor : „Ich bin sehr gerne Frau Kaufmann, aber ...“ Opernregisseurin Christiane Lutz über ihr Leben als Partnerin des Klassikweltstars Jonas Kaufmann, als freischaffende Künstlerin, Working-Mom und Hundemensch, der in München gerade eine Katzen-Oper inszeniert. Von Jutta Czeguhn ...

UNSER KULTURTIPP

BRSO unter Simon Rattle : Simon Rattle dirigiert das Benefizkonzert für SZ Gute Werke Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, sein Chefdirigent und natürlich das Publikum unterstützen wieder das Spendenhilfswerk der Süddeutschen Zeitung. Von Jutta Czeguhn ...

