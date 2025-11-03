Das sind die Nachrichten des Tages

Wie es sich anfühlt, dauerhaft als Zwischenmieter zu leben, warum die Arbeitslosenquote in der Stadt gerade so hoch ist, wie gefährlich Bäume für den Zugverkehr sind und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Generation Zwischenmiete Ein Bett, das nicht das eigene ist. Bilder an der Wand, die jemand anderes aufgehängt hat. Für viele junge Menschen in München ist das die Realität: Zwischenmiete statt Mietvertrag (SZ Plus).

Düstere Stimmung auf dem Münchner Arbeitsmarkt Die Arbeitslosenquote in der Stadt ist so hoch wie seit 15 Jahren nicht mehr. Woran das liegt und in welchen Branchen es besonders schlecht läuft.

Wie gefährlich umstürzende Bäume für Züge sind Am Kolumbusplatz ist nach einem Sturm jüngst ein Regionalexpress mit einem Baum kollidiert. Was unternimmt die Bahn gegen solche Unfälle? Und gibt es bessere Gegenmaßnahmen (SZ Plus)?

Hirmer-Haus darf verkauft werden – Investor Erich Schwaiger zahlt 124 Millionen Euro Im Familienstreit der Mode-Unternehmer hat das Landgericht eine wichtige Entscheidung gefällt. Nun ist der Weg wohl frei für den Käufer, der vor Kurzem schon andere sehr prominente Immobilien in der Fußgängerzone übernommen hat.

Telefonieren im Gotteshaus ist eigentlich verpönt – nicht aber hier In der Herz-Jesu-Kirche steht ein Apparat mit Drehscheibe, der persönliche Geschichten aufnimmt. Was daraus werden soll? Kunst.

WEITERE NACHRICHTEN

Münchner Westen: S-Bahn-Stammstrecke in den Herbstferien gesperrt

Großeinsatz der Polizei: Drei Bewusstlose bei Party – mehr als 100 Flaschen Lachgas entdeckt

Surfen: Der Pegel stimmt wieder – doch die Eisbachwelle bleibt verschwunden

Garching: Fußballfans wollen nicht zahlen und schlagen Taxifahrer

MÜNCHEN ERLESEN

Four-Hands-Dinner im Raum München : Wenn Sterneköche gemeinsam in der Küche stehen Immer häufiger gibt es in der Spitzengastronomie sogenannte Four-Hands-Dinners: Zwei Köchinnen und Köche präsentieren abwechselnd ausgewählte Gerichte aus ihrem Repertoire. Das lockt Gäste an, ist für die Küchenchefs aber auch persönlich ein Gewinn. SZ Plus Von Sarah Maderer und Robert Haas ...

Kunstprojekt der Hochschule München : Flaggen an der Designfakultät: „Ein schönes Zeichen von Inklusion, Weltoffenheit und Vielfalt“ An der Fassade der Designfakultät der Hochschule München wehen große Flaggen mit Porträts. Eine Provokation? Die Organisatoren sehen das nicht so. Interview von Sabine Buchwald ...

UNSER KULTURTIPP

Was läuft im Kabarett : Aufblühen im November Ob Musikkabarett, Comedy oder Satire – Komisches hat in den kommenden Wochen Konjunktur Von Oliver Hochkeppel ...

