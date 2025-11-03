DER TAG IN MÜNCHEN
Generation Zwischenmiete Ein Bett, das nicht das eigene ist. Bilder an der Wand, die jemand anderes aufgehängt hat. Für viele junge Menschen in München ist das die Realität: Zwischenmiete statt Mietvertrag (SZ Plus).
Düstere Stimmung auf dem Münchner Arbeitsmarkt Die Arbeitslosenquote in der Stadt ist so hoch wie seit 15 Jahren nicht mehr. Woran das liegt und in welchen Branchen es besonders schlecht läuft.
Wie gefährlich umstürzende Bäume für Züge sind Am Kolumbusplatz ist nach einem Sturm jüngst ein Regionalexpress mit einem Baum kollidiert. Was unternimmt die Bahn gegen solche Unfälle? Und gibt es bessere Gegenmaßnahmen (SZ Plus)?
Hirmer-Haus darf verkauft werden – Investor Erich Schwaiger zahlt 124 Millionen Euro Im Familienstreit der Mode-Unternehmer hat das Landgericht eine wichtige Entscheidung gefällt. Nun ist der Weg wohl frei für den Käufer, der vor Kurzem schon andere sehr prominente Immobilien in der Fußgängerzone übernommen hat.
Telefonieren im Gotteshaus ist eigentlich verpönt – nicht aber hier In der Herz-Jesu-Kirche steht ein Apparat mit Drehscheibe, der persönliche Geschichten aufnimmt. Was daraus werden soll? Kunst.
WEITERE NACHRICHTEN
Münchner Westen: S-Bahn-Stammstrecke in den Herbstferien gesperrt
Großeinsatz der Polizei: Drei Bewusstlose bei Party – mehr als 100 Flaschen Lachgas entdeckt
Surfen: Der Pegel stimmt wieder – doch die Eisbachwelle bleibt verschwunden
Garching: Fußballfans wollen nicht zahlen und schlagen Taxifahrer
MÜNCHEN ERLESEN
Four-Hands-Dinner im Raum München:Wenn Sterneköche gemeinsam in der Küche stehen
Immer häufiger gibt es in der Spitzengastronomie sogenannte Four-Hands-Dinners: Zwei Köchinnen und Köche präsentieren abwechselnd ausgewählte Gerichte aus ihrem Repertoire. Das lockt Gäste an, ist für die Küchenchefs aber auch persönlich ein Gewinn.
Kunstprojekt der Hochschule München:Flaggen an der Designfakultät: „Ein schönes Zeichen von Inklusion, Weltoffenheit und Vielfalt“
An der Fassade der Designfakultät der Hochschule München wehen große Flaggen mit Porträts. Eine Provokation? Die Organisatoren sehen das nicht so.
UNSER KULTURTIPP
Was läuft im Kabarett:Aufblühen im November
Ob Musikkabarett, Comedy oder Satire – Komisches hat in den kommenden Wochen Konjunktur
