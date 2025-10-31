Das sind die Nachrichten des Tages

Welche Tiere neu im Tierpark Hellabrunn wohnen, warum es beim TSV 1860 München viel Aufsehen um ein Darlehen gibt, worum es bei einem Prozess gegen einen Priester wegen mutmaßlicher Vergewaltigung geht und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Eben eingezogen: das kleinste Säugetier der Welt Der Tierpark Hellabrunn hat einige neue Bewohner. Es sind vor allem kleine Tiere, die nicht sofort auffallen. Ihre Geschichten aber sind ziemlich spannend.

Viel Aufsehen um ein Darlehen Der fristlos gekündigte Geschäftsführer Oliver Mueller hat den Löwen eine Einigung bei einer Zahlung von 383 000 Euro angeboten – der Klub nimmt sie nicht an und macht auch kein Gegenangebot. Und der Aufsichtsrat fordert von Mueller nun Schadenersatz (SZ Plus).

Sexueller Übergriff im Pfarrhaus? 18-Jährige sollte vor Kirchenmännern darüber berichten Im Prozess gegen einen Priester wegen mutmaßlicher Vergewaltigung geht es um ein Treffen im Erzbischöflichen Ordinariat in München. Warum das Gespräch abgebrochen werden musste – und die Kirche auf eine Anzeige verzichtete (SZ Plus).

Prostituierte soll Freier mit heimlichem Sexfoto erpresst haben Mitten im Liebesspiel soll die 33-Jährige unbemerkt eine Aufnahme von ihrem Kunden gemacht – und ihn dann um mehr als 110 000 Euro erleichtert haben (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Nahverkehr in München: Laub und Nässe bremsen U6 aus

Unfalltoter in Unterhaching: Mann wird beim Einsteigen ins Auto überfahren und stirbt

MÜNCHEN ERLESEN

Nachkriegskind : Ein Leben wie ein Drehbuch Chronisch krank, ein Kind mit Behinderung, alleinerziehend: Renate Keil-Diehl gehört nicht zu denen, die immer Glück hatten im Leben. Und doch ist sie eine Frau, die andere inspirieren kann. SZ Plus Von Kathrin Aldenhoff ...

Sportartikelmesse in München : Als bei der Ispo noch die Korken knallten Über viele Jahrzehnte war die Ispo in München ein Ort, an dem sich die Sportprominenz zeigte. Die Stände glichen Konsum-Kathedralen. Und am Abend wurden die Lautstärkeregler hochgefahren und exzessiv gefeiert. Doch das war einmal. SZ Plus Von Thomas Becker ...

UNSER KULTURTIPP

SZ-Podcast München persönlich : Florian Brückner: „Vom Pumuckl kann man sich einiges abschauen“ Der Schauspieler Florian Brückner ist der neue Meister Eder. In dem Kinofilm „Pumuckl und das große Missverständnis“ spielt er den etwas eigenbrötlerischen, liebevollen Schreiner, der zwischen Stadt- und Landleben schwankt. Von Sabine Buchwald ...

