Das sind die Nachrichten des Tages

Tausende bezahlbare Wohnungen stehen auf dem Spiel – die wichtigsten Fragen und Antworten zur Sobon-Regelung, Streit über Inobhutnahme einer Zwölfjährigen und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Für München stehen Tausende bezahlbare Wohnungen auf dem Spiel Mit der Sobon-Regelung schuf die Stadt jahrzehntelang günstigen Wohnraum. Doch nun ist sie in Gefahr. Wie geht es jetzt weiter? Antworten auf die wichtigsten Fragen (SZ Plus).

Und dann holten sie Julia ab Ständig gibt es Ärger, das Mädchen ist labil, die Eltern wissen nicht mehr weiter. Die Zwölfjährige vertraut sich der Schulpsychologin an – und die lässt den Fall eskalieren (SZ Plus).

„Er ist kein Antisemit“ „Judenhass ist für Muslime ein absolutes No-Go“, sagt Benjamin Idriz. Am Mittwochabend wurde der Penzberger Imam in München als „Brückenbauer“ für interreligiösen Dialog mit dem Thomas-Dehler-Preis ausgezeichnet. Vorausgegangen war massive Kritik (SZ Plus).

Kidnapper entführt 15-Jährigen – und kommt mit Bewährung davon Ein 23-Jähriger wird bei einem Falschgeld-Deal abgezockt und entführt einen unbeteiligten Jugendlichen, um sein Geld zurückzuholen. Das – und was danach alles passiert – nennt das Gericht „eine Anhäufung von schlechten Ideen und dummen Entscheidungen“.

WEITERE NACHRICHTEN

Anschlag auf Verdi-Demo: Eine Bank am Flaucher als Gedenkort

Wachsender Markt: Messe München expandiert mit Bauma nach Saudi-Arabien

Konzert in der Olympiahalle: Nina Chuba gibt sich wütend und unsicher, hat ihr Münchner Publikum aber fest im Griff

Trauerzentrum „Haus am Ostfriedhof“: „Wenn man rausgeht, nimmt man keine Schwermut mit“

MÜNCHEN ERLESEN

„No Hit Wonder“: Schauspieler Florian David Fitz über Singen und Musik : „Wir hatten eine Band, wo ich dumm mit Poposcheitel am Keyboard stand“ In der Kinokomödie „No Hit Wonder“ entdeckt Florian David Fitz die Kraft des gemeinsamen Singens. Im Gespräch erinnert sich der Schauspieler und Autor an seine musikalische Früherziehung und daran, wie es war, als sich Helene Fischer auf seinem Klavier rekelte. SZ Plus Interview von Bernhard Blöchl ...

Ungewollte Schwangerschaften : „Das kann doch gar nicht sein“ Was geht in jungen Frauen vor, wenn der Schwangerschaftstest plötzlich positiv ist. Welche Gedanken und Gefühle haben sie, wenn sich ihr Leben ungeplant um 180 Grad dreht? Drei Münchnerinnen erzählen. SZ Plus Von Kari Egeling, Illustration: Jessy Asmus ...

UNSER FREIZEITTIPP

Münchner Winter-Festival auf der Theresienwiese : Das hat Tollwood in diesem Advent zu bieten Ein Ein-Mann-Zirkus soll ein ganzes Festival verzaubern. Ein Dinosaurier soll die Gäste überraschen. Und das neue „Engagement Labor“ soll Weltfrieden bringen und das Klima retten. Tollwood hat sich viel vorgenommen für diesen Advent – die Höhepunkte. Von Michael Zirnstein ...

