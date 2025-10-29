Welche sportlichen Großereignisse die Stadt neben Olympia plant, warum günstiger Wohnraum bei Neubauprojekten nicht mehr gefördert werden kann, wie in der Ami-Siedlung am Perlacher Forst 1000 Wohnungen schnell und günstig entstehen und mehr.

Bewerbung um große Sportereignisse: München will nicht nur Olympia Die Junioren-EM im Schwimmen, den World Cup im Eishockey, Triathlon der Spitzenklasse, die Leichtathletik-WM: Die Stadt möchte in den nächsten Jahre viele weltweit beachtete Sportereignisse ausrichten – wenn sich genügend Geld findet.

München schlägt Alarm beim Bau bezahlbarer Wohnungen Wenn Investoren große Neubauprojekte aus dem Boden stampfen, verlangt die Stadt 40 Prozent günstigen Wohnraum – bislang. Doch nun steht die Regelung nach Jahrzehnten vor dem Aus. Wie es zu dem historischen Einschnitt kommt und was er für die Mieter bedeutet (SZ Plus).

„Dieses Projekt ist ein Beispiel, wie Bauen heute gehen kann und sollte“ In der sogenannten Ami-Siedlung im Münchner Süden entstehen die ersten 62 von 1000 neuen Wohnungen – und zwar schnell und günstig dank Lego-Prinzip. Was dahintersteckt, wie niedrig die Mieten sein werden und warum die Nachverdichtung trotzdem noch scheitern könnte.

„Eine Liebeserklärung an all diejenigen, die es geschafft haben, zusammenzubleiben“ Anke Engelke ist bekannt dafür, andere zum Lachen zu bringen. An der Seite von Ulrich Tukur und Lukas Rüppel in dem Film „Dann passiert das Leben“ rührt sie das Publikum zu Tränen.

„Es gibt immer mehr als nur eine Wahrheit“ Die Bayerischen Buchpreise gehen an Heike Geißler und Dorothee Elmiger für Bücher, die die Abgründe unserer Zeit ausloten. Ehrenpreisträger Hape Kerkeling hält bei der Verleihung in der Allerheiligen-Hofkirche in München eine ernste Rede über die Bedeutung der Literatur – und des Humors.

OB-Wahl 2026: Münchner CSU will in einen „höchstmodernen“ Wahlkampf starten

Attacke im Hauptbahnhof: 20-Jährige schlägt Bahn-Mitarbeiterin ins Gesicht

Bundespolizei: Betrunkener uriniert und randaliert am Ostbahnhof

Geschichte : Als Homosexuelle in München gnadenlos verfolgt wurden Vor 400 Jahren ereignet sich eine Tragödie in der Stadt: Der 18-jährige Alexander Moser wird mit einem Jungen erwischt und hingerichtet – obwohl die Stadt das Urteil zu hart findet. SZ Plus Von Wolfgang Görl ...

Senioren-Podcast : Mit 102 auf Spotify In Julia Grubers Podcast haben Senioren das Wort. Die Schauspielerin führt mit ihnen bewegende Gespräche, die unter die Haut gehen – über Liebe, Krieg und Armut. SZ Plus Interview von Lisa Marie Wimmer ...

Tanz-Akrobatik in der Pasinger Fabrik : Ein Zirkuslabor in München entwickelt neue Artistikformen Acht Artistik- und Tanz-Talente haben im neuen „Zirkuslab“ der Pasinger Fabrik das Stück „Reflection“ entwickelt. Weitere Eigenproduktionen sollen folgen. Die Strippen zieht eine Legende der Varieté-Branche. Von Michael Zirnstein ...

