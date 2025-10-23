Wie die SPD bezahlbare Wohnungen beim Hochhausprojekt an der Paketposthalle sichern will, wie teuer die Mieten in München sind, was ein Priester einer 18-Jährigen angetan haben soll und mehr.

Hochhaus-Investor soll Wohnungen an die Stadt abtreten Entstehen an der Paketposthalle noch mehr Luxuswohnungen, wenn Fördergelder für bezahlbaren Wohnraum fehlen? Um das zu vermeiden, bringt die SPD kurz vor einem historischen Stadtratsbeschluss ein neues Modell ins Spiel. Doch würde sich der Investor darauf einlassen (SZ Plus)?

So teuer sind jetzt die Mieten in München Es gibt keine Atempause, sagt der Immobilienverband IVD: Wer in der Stadt eine neue Wohnung bezieht, muss dafür immer mehr Geld ausgeben. Und auch die Nebenkosten steigen drastisch (SZ Plus).

Priester soll 18-Jährige im Pfarrhaus vergewaltigt haben Eine Familie in Not wendet sich an den Geistlichen – der soll mit der Mutter eine Affäre angefangen und die Tochter missbraucht haben. Beim Prozess kommt zutage, was sich im Pfarrheim abgespielt haben soll (SZ Plus).

Wie viele Stimmen sind für eine Olympia-Bewerbung nötig? Wo und wie kann man am letzten Wahltag noch abstimmen und wann ist mit einem Ergebnis zu rechnen? Alle wichtigen Infos zum Bürgerentscheid über Olympische Spiele in München.

Eklat bei Wepper-Beerdigung: Witwe klagt wegen Trauerrede Auf der Trauerfeier für Fritz Wepper hält eine seiner Bekannten ungefragt eine Ansprache. Die Frau des Verstorbenen fühlt sich dadurch brüskiert und klagt. Über eine folgenschwere „Abrechnung“, die nun vor dem Landgericht landete (SZ Plus).

Nahverkehr in München: Einschränkungen auf der U2 und U8

Münchner Westen: Kabel bei Bauarbeiten beschädigt: Stromausfall in Laim

Verleihung der Blauen Panther: Ein paar Sekunden pures Fernseh-Gold (SZ Plus)

Politik in München: Nach Sparmaßnahmen: Kultur-Liste tritt bei Kommunalwahl an

Polizei: Kasache soll Sicherheitsmaßnahmen am Münchner Flughafen ausgespäht haben

Münchner Berufsfeuerwehr im Fernsehen : „War schon ungewohnt, beim Feuerlöschen eine Kamera im Gesicht zu haben“ Ein halbes Jahr lang hat ein Kamerateam die Männer der Wache 3 der Münchner Berufsfeuerwehr begleitet. Wie die Feuerwehrleute die Zeit erlebt haben – und was ihnen zufolge falsch rüberkommt. SZ Plus Von Johanna Feckl ...

Führungswechsel an der Münchner Filmhochschule : Braucht es überhaupt noch ein Filmstudium? Er ist der neue Präsident der HFF München, sie hatte das Amt zehn Jahre lang inne: Daniel Sponsel und Bettina Reitz sprechen über Änderungen an der renommierten Hochschule – und warum eine fundierte Ausbildung trotz KI, Handy-Videos und Online-Coaching notwendig ist. SZ Plus Interview von Josef Grübl ...

Von Essen bis Sightseeing : Eltern zu Besuch: So gelingt das perfekte Wochenende in München Der XXL-Guide für ein Wochenende mit Eltern oder Freunden in München – mit Aktivitäten, Food-Spots für alle Tageszeiten und Geheimtipps zum Angeben. Von Toke Reimer ...

