DER TAG IN MÜNCHEN
Hochhaus-Investor soll Wohnungen an die Stadt abtreten Entstehen an der Paketposthalle noch mehr Luxuswohnungen, wenn Fördergelder für bezahlbaren Wohnraum fehlen? Um das zu vermeiden, bringt die SPD kurz vor einem historischen Stadtratsbeschluss ein neues Modell ins Spiel. Doch würde sich der Investor darauf einlassen (SZ Plus)?
So teuer sind jetzt die Mieten in München Es gibt keine Atempause, sagt der Immobilienverband IVD: Wer in der Stadt eine neue Wohnung bezieht, muss dafür immer mehr Geld ausgeben. Und auch die Nebenkosten steigen drastisch (SZ Plus).
Priester soll 18-Jährige im Pfarrhaus vergewaltigt haben Eine Familie in Not wendet sich an den Geistlichen – der soll mit der Mutter eine Affäre angefangen und die Tochter missbraucht haben. Beim Prozess kommt zutage, was sich im Pfarrheim abgespielt haben soll (SZ Plus).
Wie viele Stimmen sind für eine Olympia-Bewerbung nötig? Wo und wie kann man am letzten Wahltag noch abstimmen und wann ist mit einem Ergebnis zu rechnen? Alle wichtigen Infos zum Bürgerentscheid über Olympische Spiele in München.
Eklat bei Wepper-Beerdigung: Witwe klagt wegen Trauerrede Auf der Trauerfeier für Fritz Wepper hält eine seiner Bekannten ungefragt eine Ansprache. Die Frau des Verstorbenen fühlt sich dadurch brüskiert und klagt. Über eine folgenschwere „Abrechnung“, die nun vor dem Landgericht landete (SZ Plus).
WEITERE NACHRICHTEN
Nahverkehr in München: Einschränkungen auf der U2 und U8
Münchner Westen: Kabel bei Bauarbeiten beschädigt: Stromausfall in Laim
Verleihung der Blauen Panther: Ein paar Sekunden pures Fernseh-Gold (SZ Plus)
Politik in München: Nach Sparmaßnahmen: Kultur-Liste tritt bei Kommunalwahl an
Polizei: Kasache soll Sicherheitsmaßnahmen am Münchner Flughafen ausgespäht haben
MÜNCHEN ERLESEN
Münchner Berufsfeuerwehr im Fernsehen:„War schon ungewohnt, beim Feuerlöschen eine Kamera im Gesicht zu haben“
Ein halbes Jahr lang hat ein Kamerateam die Männer der Wache 3 der Münchner Berufsfeuerwehr begleitet. Wie die Feuerwehrleute die Zeit erlebt haben – und was ihnen zufolge falsch rüberkommt.
Führungswechsel an der Münchner Filmhochschule:Braucht es überhaupt noch ein Filmstudium?
Er ist der neue Präsident der HFF München, sie hatte das Amt zehn Jahre lang inne: Daniel Sponsel und Bettina Reitz sprechen über Änderungen an der renommierten Hochschule – und warum eine fundierte Ausbildung trotz KI, Handy-Videos und Online-Coaching notwendig ist.
UNSER FREIZEITTIPP
Von Essen bis Sightseeing:Eltern zu Besuch: So gelingt das perfekte Wochenende in München
Der XXL-Guide für ein Wochenende mit Eltern oder Freunden in München – mit Aktivitäten, Food-Spots für alle Tageszeiten und Geheimtipps zum Angeben.
