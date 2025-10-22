Mit welchen Mitteln sich das Sicherheitsgefühl in den öffentlichen Verkehrsmitteln stärken ließe, wie ein neuer Lösungsvorschlag im Streit um das Strafjustizzentrum ankommt, warum der Wiesn-Grapscher auch in zweiter Instanz verurteilt wurde und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Wenn nachts in der U-Bahn die Angst mitfährt München gilt als sicherste Großstadt. Doch eine Umfrage hat gezeigt, dass sich viele Menschen vor allem abends in öffentlichen Verkehrsmitteln unsicher fühlen. Wie häufig kommt es wirklich zu Straftaten – und mit welchen Mitteln ließe sich das Gefühl einer Bedrohung verringern?

Im Streit über das Strafjustizzentrum könnte sich eine Lösung anbahnen Der vom Freistaat geplante Verkauf des Komplexes an der Nymphenburger Straße stößt auf heftigen Widerstand. Doch was ist die Alternative? Ein CSU-Landtagsabgeordneter hat eine Idee, die auch beim politischen Gegner auf Interesse stößt (SZ Plus).

Mann begrapscht Studentin auf der Wiesn – und wird auch in zweiter Instanz verurteilt Ein 50-Jähriger hatte einer jungen Frau im Festzelt an den Hintern gefasst und sollte deswegen eine Geldstrafe zahlen. Weil er das nicht akzeptieren wollte, musste sich nun das Landgericht mit dem Fall beschäftigen.

Todesdrohung gegen jüdischen Münchner Hochschul-Professor Guy Katz, der sich gegen Antisemitismus engagiert und an die israelischen Hamas-Geiseln erinnerte, sieht sich mit Anfeindungen und Gewaltandrohungen konfrontiert. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt.

Wo wirtschaftlicher Erfolg und sozialer Nutzen zusammengehen Eine Wohnplattform, auf der alte und junge Menschen zusammenfinden, und eine Lernapp für Kinder: Zwei Münchner Start-ups zeigen, dass sich auch gesellschaftlich relevante Ideen auszahlen können.

WEITERE NACHRICHTEN

Rasen auf dem Max-Joseph-Platz: Münchens neue grüne Mitte

Neuperlach: Wie eine Münchner Kirche verwandelt werden soll

Urteil am Landgericht München: Blutiger Streit in der Karaoke-Bar

Telefonbetrug: Rentnerin gibt falschen Polizisten Gold, Schmuck und viel Geld

MÜNCHEN ERLESEN

100 Jahre Hochschule für Philosophie in München : Was bringt es, heute noch Philosophie zu studieren? Ein Vorurteil lautet: Wer sich für das Fach einschreibt, hat keinen Plan für die Zukunft. Der Münchner Professor Johannes Wallacher widerspricht und erklärt, warum Philosophie das Leben besser und den Umgang mit KI humaner machen kann – und warum sie gar nicht so leicht zu studieren ist. SZ Plus Interview von Katharina Haase ...

Jorge González über „Kinky Boots“ : „Ich habe schon als Dreijähriger in den High Heels meiner Oma gespielt“ Show-Star Jorge González gilt als „fleischgewordener Stöckelschuh“ – der ideale Botschafter für das Broadway-Musical „Kinky Boots“ in Deutschland. Vor der Aufführung in München erzählt er, warum Männer hohe Hacken tragen sollten. Und wie er Spötter verstummen lässt. Interview von Michael Zirnstein ...

UNSER KULTURTIPP

SZ-Podcast „München persönlich“ : Leslie Mandoki: „Ich kam als illegaler Einwanderer“ Der Ungar flüchtete vor 50 Jahren in den Westen. Als Musiker und Produzent lebt er nun am Starnberger See, denkt über demokratische Werte nach und sorgt dafür, dass Bayerns Ministerpräsident den richtigen Ton trifft. Von Ulrike Heidenreich ...

