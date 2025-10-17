Was die Olympischen Spiele wirklich kosten könnten, Urteil in einem 25 Jahr alten Mordfall, mehr als jeder dritte Studierende ist Burn-out-gefährdet und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Was Olympische Spiele wirklich kosten könnten – und was sie München bringen würden Investitionen von mehr als 20 Milliarden Euro: Kann München sich das leisten? Und würde es sich lohnen, so viel Geld auszugeben? Was für Sommerspiele an der Isar geplant ist und was Forscher raten (SZ Plus).

DSV-Präsident im Interview über Sommer-Olympia in Deutschland Seit einem Jahr steht der 55-jährige Jörg Flechtner an der Spitze des Deutschen Skiverbands. Über seine eigenen Ambitionen als Skifahrer, eine unerwartete Erkenntnis über seinen Job – und warum er sich für Sommer-Olympiaspiele in Deutschland starkmacht (SZ Plus).

„Wie eine Sklavin“ gehalten und heimtückisch ermordet Seher Ö. reicht die Scheidung ein, kurz darauf ist sie tot. Nach 25 Jahren wird ihr Ehemann verurteilt. Der Prozess zeichnet ihr Martyrium nach – von der Zwangsheirat bis zum inszenierten Selbstmord (SZ Plus).

Wenn schon Studierende ausbrennen Keine Anwesenheitspflicht, frei wählbare Kurse und mehrere Versuche für Prüfungen: Studieren wirkt auf den ersten Blick machbar. Doch mehr als jeder dritte Studierende ist Burn-out-gefährdet. Warum ist das so und was kann man dagegen tun?

Lob für den mysteriösen Investor – und ein Bekenntnis zu München In der Unternehmerfamilie Hirmer gibt es Krach wegen des Verkaufs des Stammhauses in der Fußgängerzone an den Anwalt Erich Schwaiger. Warum ein Gesellschafter klagt – und zwei andere am Samstag vor die Mitarbeiter treten (SZ Plus).

„Die Frage ist: Gott oder Geld?“ Die Ordensgemeinschaft Congregatio Jesu schließt ihre Niederlassung in Nymphenburg. Die Schwestern müssen in ein Pflegeheim ziehen. Im Viertel formiert sich Widerstand gegen die Pläne des Ordens (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Amtsgericht: Verwendung des „Hitlergrußes“: AfD-Politiker Bystron verurteilt

Mordkommission ermittelt: Mann schlägt auf Ehefrau ein und verletzt sie schwer

Nach eineinhalb Jahren Sanierung für 14 Millionen Euro: Wiedereröffnung der Villa Stuck (SZ Plus)

Paläontologische Staatssammlung: Student wird in Uni-Gebäude eingesperrt und stürzt aus Fenster

Subkultur: Mieterhöhungen bedrohen Künstler im Kreativquartier

MÜNCHEN ERLESEN

Kommunikation mit Spielern : Der geheime Da-Vincent-Code beim FC Bayern München Ein Bericht enthüllt die Kennwörter, die Trainer Vincent Kompany seinen Spielern von der Seitenlinie aus zuruft. Was sie bedeuten? Da wäre man nie drauf gekommen. SZ Plus Glosse von Nadeschda Scharfenberg ...

Zusammenleben : „München ist geprägt von nachbarschaftlichem Engagement“ Katharina Roth von der nebenan.de-Stiftung über das Verschwinden der sogenannten dritten Orte, das Vorbild Skandinavien und warum man sich bei den Bewohnern nebenan vorstellen sollte. SZ Plus Interview von Johanna Feckl ...

UNSER KULTURTIPP

Lange Nacht der Museen in München : Kunst und Kultur für Nachteulen Die Lange Nacht der Museen dreht sich längst nicht nur um Museen. Auch Kirchen, Synagogen, Bibliotheken, Kunsträume und sogar der Untergrund laden zum nächtlichen Streifzug ein. Ein paar Tipps, wo es was zu entdecken gibt. Von Constanze Baumann ...

