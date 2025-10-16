Das sind die Nachrichten des Tages

Welche Pläne die Grünen für den Großmarkt in Sendling haben, eine Taskforce soll das südliche Bahnhofsviertel sicherer machen, Mann zündet Wohnung seiner Ex-Geliebten und Sohn an und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Mitten in München sollen Tausende günstige Wohnungen gebaut werden Auf dem riesigen Gelände der Großmarkthalle wird seit Jahrzehnten Obst und Gemüse gehandelt. Mit den Grünen verabschiedet sich nun die erste große Partei von dem Standort. Wie das Viertel in Zukunft aufblühen könnte (SZ Plus).

Wie das Viertel um den Hauptbahnhof sicherer werden soll Drogenhandel und Diebstähle: Seit der Hauptbahnhof umgebaut wird, steigt die Zahl der Straftaten in der Umgebung kontinuierlich an. Eine Taskforce soll dem nun entgegenwirken (SZ Plus).

Mann zündet Wohnung an, in der Ex-Geliebte und Sohn schlafen Der 31-Jährige, der Schulden und eine Vorliebe für teure Autos hat, soll so versucht haben, sich den Unterhaltsverpflichtungen zu entziehen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm nun zweifachen versuchten Mord vor.

„Als Kind saß ich bei Olympia vor dem Fernseher und dachte: ‚Da will ich auch hin!‘“ Im Münchner „Haus der Athleten“ leben junge Leistungssportler verschiedenster Disziplinen zusammen. Sie eint ein Ziel: Olympia – und Spiele in der Stadt wären für viele erreichbar. Vier von ihnen erzählen von ihrem Traum.

IAA spart sich die Tickets für den Nahverkehr Besucher können mit ihrer Eintrittskarte normalerweise gratis mit Bus und Bahn zum Messegelände anreisen. Ausgerechnet bei der Mobilitätsmesse aber war das den Veranstaltern zu teuer.

WEITERE NACHRICHTEN

Versuchte schwere Brandstiftung: Unbekannter wirft Böller durch geöffnetes Fenster

Bayerische Staatsgemäldesammlungen: Wechsel an der Führungsspitze der Alten Pinakothek

Zivilgericht: Wenn der Reiseleiter nur per Whatsapp zu erreichen ist

Sturz ins Wasser: Springbrunnen an der Staatskanzlei: Unfallopfer ist tot

Initiative „Hochhausstopp“: Niederlage für Gegner der Hochhauspläne an der Paketposthalle

MÜNCHEN ERLESEN

Klenze und Gärtner : Wie Ludwig I. seine Architekten gängelte Ludwigstraße, Königsplatz, Residenz: Unter König Ludwig I. wurde München im 19. Jahrhundert zum „Isar-Athen“ umgebaut. Vor allem zwei Architekten profitierten von den Großaufträgen, mussten dafür aber auch einiges hinnehmen. SZ Plus Von Barbara Galaktionow ...

Brustkrebs : „Nach der Diagnose bin ich in ein Loch gefallen“ Brustkrebs ist eine Erkrankung, die auch seelisch extrem belastend ist. Was hilft den Betroffenen? Welche Sorgen und Ängste haben sie? Eine Patientin und die Psychoonkologin Nathalie Antony berichten. SZ Plus Von Francesca Polistina ...

UNSER KULTURTIPP

Wolf-Ferrari-Haus Ottobrunn : Jazzfest mit Stummfilmklassiker Das Leo-Betzl-Trio spielt am Freitag, 17. Oktober. Einen Tag später wird Fritz Langs „Metropolis“ mit Musik von Lukas Ligeti gezeigt. ...

