Radfahren und Zufußgehen werden immer beliebter, die jüdische Community feiert die Freilassung der Hamas-Geiseln, Jens Lehmanns Anwalt klagt 24 000 Euro vom Ex-Torwart ein und mehr.

Die Stauhauptstadt wird zur Fußgänger-Metropole Während der Anteil der Autofahrten am Münchner Verkehr immer weiter zurückgeht, sind umweltfreundliche Fortbewegungsarten im Kommen. Eine neue Studie zum Verkehrsverhalten zeigt deutliche Verschiebungen im Vergleich zu früheren Umfragen (SZ Plus).

Tanz für die Freien, Trauer um die Toten Mehr als zwei Jahre hat die jüdische Community in München um die Freilassung der Hamas-Geiseln gebangt. Am Montagabend sind Freude und Erleichterung groß. Gleichzeitig trauern Palästina-Unterstützer auf dem Odeonsplatz um die Opfer im Gazastreifen – und fordern Gerechtigkeit.

Anwalt klagt Honorar von Jens Lehmann für „Kettensägen-Prozess“ ein Der ehemalige Fußall-Nationaltorwart hatte sich geweigert, die Rechnung über 24 000 Euro für den „Kettensägen-Prozess“ zu bezahlen. Nun fordert sein damaliger Verteidiger vor dem Landgericht München II die Gebühren ein (SZ Plus).

CSU fordert politische Aufarbeitung des Chaos auf der Wiesn Für die Partei sind nach der wohl gerade noch vermiedenen Massenpanik am mittleren Wiesnsamstag noch viele Fragen offen.

Das soll auf Münchens Silvestermeile geboten sein Auf 800 Metern soll die Ludwigstraße zum Jahreswechsel für zahlende Gäste zur Partymeile werden – mit Lasershow, Hip-Hop und Alphorn-Techno.

Straßenbahnbau: Der Boden gibt nach: Fürstenrieder Straße teilweise gesperrt

Amtsgericht München: Musiker wollen Gage nach abgesagten Auftritten einklagen

Einweihung am Dienstag: Wo das Herz der Feuerwache 5 schlägt

Literaturfest München 2026: Dana Grigorcea wird Literaturfest-Kuratorin

Der Teppichreiniger : Nachts allein bei Louis Vuitton Ob mit Security-Überwachung in der Prunk-Villa oder mit Alarmknopf in der Psychiatrie – Teppichreiniger Mikael Rouk lernt in seinem Beruf die ungewöhnlichsten Orte und Menschen kennen. Ekel darf er dabei nicht empfinden. SZ Plus Von Lisa Marie Wimmer ...

Judy Ledgerwoods Kunstprojekt „Flowers for the Blue Line“ : Von Nymphenburg nach Chicago Die US-Künstlerin Judy Ledgerwood hat in der Porzellanmanufaktur Nymphenburg Majolika-Fliesen für ein Kunstwerk geschaffen, das Licht und Farbe in die Bahnstation Racine in Chicago bringt. Von Evelyn Vogel ...

Bibliotheken im Überblick : Hier können Münchens Studierende gut lernen Von der medizinischen Lesehalle über die „Hogwarts-Bib“ und zum Münchens Gedächtnis : Welche Bibliotheken es für Studierende gibt und was dort zu beachten ist. Von Toke Reimer ...

