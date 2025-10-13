Wo der Gottesdienst in Gebädensprache stattfindet, mit welchem Team die CSU das Rathaus erobern will, wie hoch der Mehrwert der Olympischen Spiele für München wäre und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Nichts zu hören, viel zu sagen Sonja Simonsen ist evangelische Pfarrerin der gebärdensprachlichen Gemeinde für München und Umland. In ihren Gottesdiensten ist kein Ton zu hören und eine Orgel gibt es auch nicht – dafür mitreißende Sprachpoesie.

Mit diesem Team will die CSU das Münchner Rathaus erobern Die CSU überrascht mit ihrer Liste für die Wahl im März 2026: Ein Überläufer von der SPD und ein bekannter Influencer sollen Stimmen sammeln und OB-Kandidat Clemens Baumgärtner helfen, Dieter Reiter aus dem Amt zu drängen.

Olympische Spiele können sich lohnen – aber auch Verluste sind denkbar Die Szenarien einer wissenschaftlichen Untersuchung schwanken zwischen einem Potenzial in zweistelliger Milliardenhöhe und einem finanziellen Milliarden-Risiko. Wie hoch ein denkbarer Mehrwert am Ende ausfällt, kann die Stadt München aktiv beeinflussen.

Die München Klinik kämpft mit dem Umbruch Das städtische Krankenhaus rechnet mit einem dreistelligen Millionen-Defizit, bis 2026 will man deshalb mit 50 Ärzten weniger auskommen. Der Betriebsrat warnt vor Versorgungslücken. Über die Geburtsschmerzen einer Klinik im Transformationsprozess.

„Ich dachte, ich verlier’ mein Kind“ Auf einem Spielplatz in Haidhausen packt ein psychisch kranker Mann eine Dreijährige vor den Augen ihres Vaters, schleppt sie weg und wirft sich auf sie. Die Staatsanwaltschaft hält den Mann für „gefährlich“ und will ihn in einer geschlossenen Klinik untergebracht wissen (SZ Plus).

Gericht stoppt Baupläne im Herzogpark Eigentlich wollten die Eigentümer der Gebäude an der Mauerkircherstraße 17 und 19 im Hinterhof nachverdichten und aufstocken – unter Protesten der Anwohner. Nun signalisiert das Gericht: So bald darf dort wohl gar nichts gebaut werden.

WEITERE NACHRICHTEN

Ermittlungen gegen mutmaßliche Anarchisten: Münchner Brandanschläge: zwei Verdächtige freigelassen

Paul-Heyse-Straße: Ampel nach Unfall außer Betrieb – nächste Kollision

Waldtrudering: Jugendliche greift bei Streit mit Eltern zum Küchenmesser

MÜNCHEN ERLESEN

Psychische Gesundheit : „Mütter müssen sagen, was sie brauchen“ Frauen mit Familie sind im Alltag so sehr eingespannt, dass sie häufig ihre eigenen Belange aus dem Blick verlieren. Wie es besser gehen könnte, erklärt die Sozialpädagogin und Systemische Beraterin Kristin Frank aus Schwabhausen bei Dachau. SZ Plus Interview von Heike A. Batzer ...

Bergwetter : Harmlose Wolken oder drohendes Gewitter? Wer in den Bergen unterwegs ist, sollte das Wetter im Blick haben und dessen Entwicklung richtig einschätzen. Wie das geht, welche Apps nützlich sind und worauf man achten sollte, erklärt Patrick Seitz aus Oberhaching, Bergwanderführer und Ausbilder im Deutschen Alpenverein. SZ Plus Von Iris Hilberth ...

UNSER KULTURTIPP

Filmfestivals in München : Die Welt im Blick In München finden im Herbst mehrere Filmfestivals statt. Mal geht es in ferne und nicht ganz so ferne Länder, mal um neue queere Perspektiven. Ein cineastischer Überblick. Von Josef Grübl ...

