Wie Wiesnchef Christian Scharpf die Überfüllung des Oktoberfests erlebte, welche Vorwürfe das Netzwerk Saubere Energie München den Stadtwerken macht, was für die Abschlusstour von Münchens ältesten Trambahnen geplant ist und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

„Wir waren etwa eine halbe Stunde hinter der Lage“ Wiesnchef Christian Scharpf räumt im Rückblick auf das überfüllte Oktoberfest am mittleren Wochenende Versäumnisse ein. Erstmals gewährt er auch konkrete Einblicke, wie er selbst die Krise erlebt und welche Rückschlüsse er daraus gezogen hat (SZ Plus).

Kurz vor der Katastrophe Am zweiten Wiesn-Samstag drängten sich etwa eine Stunde lang viel zu viele Menschen in der Wirtsbudenstraße. Eine Chronologie der Ereignisse (SZ Plus).

Verlangen die Stadtwerke München zu viel Geld für Fernwärme? Das Netzwerk Saubere Energie München wirft dem Unternehmen vor, es berechne die Preise falsch und sei intransparent. Nun soll das Bundeskartellamt die Anschuldigungen prüfen (SZ Plus).

Münchens älteste Trambahnen rollen in den Ruhestand Die Straßenbahnen des Modells R2.2 haben den Münchnern das Leben erleichtert, doch sie hatten auch Macken und erzeugten legendäre Bremsgeräusche. Was für ihre Abschiedstour geplant ist - und wie die MVG-Flotte künftig aufgestellt sein wird.

Und plötzlich färbte sich das Wasser am Heck rot Sechs junge Menschen brechen zu einem Segeltörn in der Adria auf - dabei gerät einer der Urlauber in die Schiffsschraube und stirbt. Das Münchner Amtsgericht muss nun klären: War das ein tragischer Unfall – oder doch nicht?

WEITERE NACHRICHTEN

Tests starten 2026 Taxis ohne Fahrer rollen durch München

Vorfall am Sendlinger-Tor-Platz Münchner Kriminalpolizei fahndet nach aggressivem Judenhasser

Polizei in München 30-Jährige wird im Englischen Garten überfallen

Konzert in der Allianz-Arena Pop-Superstar „The Weeknd“ kommt 2026 doch nach München

MÜNCHEN ERLESEN

Meinung Semesterbeginn : Fürs Studium nach München zu ziehen, ist Wahnsinn – und das Beste, was man tun kann SZ Plus Essay von Max Fluder ...

Momo-Regisseur Christian Ditter : „Jedes Kind weiß, dass irgendwelche Tech-Konzerne seine Zeit wollen“ Der Münchner Regisseur Christian Ditter hat Michael Endes Klassiker „Momo“ in unsere Zeit geholt. Ein Gespräch über die Zeitdiebe der Gegenwart, das Älterwerden und den Wunsch, künftig mehr Stunden gemeinsam zu verschwenden. SZ Plus Interview: Anna Grimbs ...

UNSER GASTROTIPP

Restaurant Orta : Happy Häppchen-Happening Das Orta hat sich auf Mezze spezialisiert – wie viele andere Lokale auch. Was das neue Restaurant in Schwabing besonders macht, ist der Twist bei den internationalen Speisen. Eine kulturelle Aneignung der geschmackvollen Art. Von Gene Tonic ...

