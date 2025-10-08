Das sind die Nachrichten des Tages

Welche Bands beim „Sound Of Munich Now“ spielen, Verdächtiger nach Brandanschlag auf CSU-Zentrale und AfD-Büro festgenommen, Urteil zu lebenslanger Haft nach Mord an Drogendealer und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Diese 20 Bands spielen beim „Sound of Munich Now“ Ein Abend, eine Halle, zwei Bühnen, zwanzig Bands – und das in nur fünf Stunden. Das Festival „Sound of Munich Now“ präsentiert das Beste, was Münchens junge Musikszene aktuell zu bieten hat (SZ Plus).

Festnahme nach Brandanschlägen auf CSU-Zentrale und AfD-Büro Die Münchner Kriminalpolizei geht von politisch links motivierten Taten in Schwabing und in Perlach aus. Der 20 Jahre alte Verdächtige sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft.

Lebenslange Haft für Mord an Drogendealer in Milbertshofen Bei einem Drogengeschäft im Münchner Norden vor 16 Monaten hat Ihab L. einen 24-jährigen Dealer erschossen. Die Große Strafkammer am Landgericht München sieht zwei Mordmerkmale als gegeben an und schickt den Täter ins Gefängnis.

Ein Inbegriff von Bayerns Freiheitsliebe Vor 175 Jahren wird an der Theresienwiese die Bronzestatue enthüllt. König Ludwig I. zeigt sich bewegt – doch ihre Erbauer haben manchmal den „bittern Becher der Verzweiflung“ gekostet.

WEITERE NACHRICHTEN

Massive Beeinträchtigungen bei der S-Bahn: Münchner Stammstrecke wird im Herbst länger gesperrt

Brennender Motor: Bus in Laim brennt komplett aus

Missbrauchsbetroffene zu Besuch in Rom: „Der Papst hat uns ermutigt“

Open Air auf dem Königsplatz: Nick Cave kehrt 2026 nach München zurück

MÜNCHEN ERLESEN

Seelische Gesundheit : Wie verhindert man, dass Arbeit krank macht? Viele Menschen kommen mit der Belastung auf der Arbeit nicht klar, ein Burn-out kann die Folge sein. Die Expertin Melanie Faltermeier erklärt, wie man das Thema bei Vorgesetzten anspricht und wie man sich schützen kann. SZ Plus Interview von Nicole Graner ...

Von Minijob bis Werkstudent : Worauf es bei Nebenjobs für Studierende ankommt Eine SZ-Auswertung zeigt, welche Studentenjobs laut dem Jobportal Kununu die besten sind und wo Studierende nebenher am meisten Geld verdienen können. Ein Berater gibt Antworten auf die häufigsten Rechtsfragen. SZ Plus Von Joscha F. Westerkamp ...

UNSER KULTURTIPP

Ballett und Tanz in München und Nürnberg : Was die Tanzbühnen im Herbst zu bieten haben Das Bayerische Staatsballett kehrt mit dem „Nussknacker“ und „La Sylphide“ ins renovierte Haus zurück, am Gärtnerplatz tanzt „Strawinsky in Paris“, Richard Siegel erobert Nürnberg und in der Freien Szene rebellieren die Körper. Von Jutta Czeguhn ...

