Tipps für Studierende zum Start des Wintersemesters, ein Phantom kauft die Innenstadt auf, eine Domina soll einen allein lebenden Mann in dessen Haus getötet haben und mehr.

Was Studierende zum Start des Wintersemesters in München wissen müssen Es ist schwer, sich am Beginn des Studiums zu orientieren. Was Studierende wissen müssen – von Tipps von anderen Studis über Wohnungssuche bis zum Weggehen. Ein Überblick.

Ein Phantom kauft die Münchner Innenstadt auf Hirmer, Sport Schuster, Kaut-Bullinger - der Münchner Investor Erich Schwaiger erwirbt binnen weniger Tage Top-Immobilien in bester Lage. Zudem wirft er ein Auge auf die Alte Akademie und das Tietz-Haus am Bahnhof. Die Branche rätselt: Woher kommt das ganze Geld (SZ Plus)?

Domina soll 62-Jährigen in dessen Haus getötet haben Im Juli wird der Mann tot in seinem Anwesen in Obermenzing aufgefunden. Zuvor hat er die vier Jahre jüngere Prostituierte als Alleinerbin eingesetzt.

Neues vom Parkhausmord Benedikt T. hat den Mord an der Münchner Parkhausbesitzerin Charlotte Böhringer stets bestritten. Nun erwägt sein Anwalt, eine Verfassungsbeschwerde einzureichen.

Mann treibt 23-jährige Immobilienmaklerin in die Prostitution Erst gab der 49-Jährige den „Sugar-Daddy“, dann nutzte er die Hörigkeit der jüngeren Frau aus und lebte als ihr Zuhälter auf ihre Kosten. Das Schöffengericht schickt ihn dafür ins Gefängnis (SZ Plus).

Razzia am Starnberger See: Generalstaatsanwaltschaft München lässt Holocaust-Leugner verhaften (SZ Plus)

Verkehr in München: Unterführung in der Lindwurmstraße länger gesperrt

Folgen von Münchens Bewerbung: Die Angst, für Olympische Spiele geopfert zu werden

Neues Wohnquartier in München: Am Riemer Park sollen Wohnungen für 5000 Leute und ein Hochhaus entstehen

Interview mit Schauspielerin Jule Ronstedt : Wechseljahre: „Es kann Jahre dauern, bis man sich wieder gefunden hat“ Die Schauspielerin Jule Ronstedt hat ihr literarisches Debüt veröffentlicht. In „Menomorphosen“ erzählt sie teils amüsante, teils anrührende Geschichten von Frauen in der Mitte ihres Lebens. Im Gespräch wird schnell klar, wie sehr das Thema sie auch privat beschäftigt. SZ Plus Interview von Sabine Buchwald ...

Katholische Kirche : „Diese Vernachlässigung war eine Form von psychischer Gewalt“ Johannes Koch hat als Schüler des Erzbischöflichen Studienseminars St. Michael in Traunstein mangelnde Fürsorge erlebt – und sexuellen Missbrauch durch einen Mönch des Franziskaner-Klosters Maria Eck. Auf seine Initiative hin werden die Missbrauchsvorwürfe im Internat jetzt aufgearbeitet. SZ Plus Interview von Bernd Kastner ...

Was läuft in München an Shows? : Auf hohen Hacken ins Musical-Abenteuerland Das Deutsche Theater zeigt in der neuen Spielzeit das Musical „Kinky Boots“ mit Musik von Cindy Lauper, Film-Adaptionen wie „Pretty Woman“ und viele Tribute-Shows von Cher bis Elvis, ein Popstar spielt auch live seine Hits. Von Michael Zirnstein ...

