Neuer Interessent für die Alte Akademie droht mit Klage Für die Benko-Ruine in Münchens Fußgängerzone gibt es bereits ein Angebot der Thiele-Stiftung und Hammer AG. Nun bietet offenbar der Unternehmer Erich Schwaiger mit – und will den Freistaat in die Pflicht nehmen. Im Spiel ist auch ein ehemaliger CSU-OB-Kandidat (SZ Plus).
Hirmer besinnt sich auf sein Kerngeschäft Das Münchner Traditionsunternehmen trennt sich nach und nach von seinen Immobilien. Denn was als Diversifizierung gedacht war, entpuppte sich als riskantes Unterfangen. Auch für das Stammhaus von Hirmer in der Kaufingerstraße gibt es Pläne (SZ Plus).
Nach Bombendrohung gegen Oktoberfest: Neue Briefe des Täters aufgetaucht Vor seinem Tod gab der 57-Jährige, der sein Elternhaus angezündet und das Oktoberfest mit einer Bombe bedroht hatte, mindestens vier Schreiben bei der Post auf.
Immobiliendeal bringt München 173 Millionen Euro ein Die Stadt verschafft ihrem Haushalt zusätzliche Einnahmen. Käufer der zwei Objekte ist eine städtische Tochtergesellschaft, die bis 2015 schon einmal Eigentümer des Komplexes war (SZ Plus).
Was Studierende zum Start des Wintersemesters in München wissen müssen Es ist schwer, sich am Beginn des Studiums zu orientieren. Was Studierende wissen müssen – von Tipps von anderen Studis über Wohnungssuche bis zum Weggehen. Ein Überblick.
Mittermeier, Hummels und die Party-Crasher vom FC Bayern Ein Comedian im Fußballglück und eine Bayern-Mannschaft, die das Käferzelt verlässt, um in einem anderen richtig zu feiern. Die Promis vom letzten Abend des diesjährigen Oktoberfests.
Schweigemarsch für die Opfer von Terror und Krieg: Keine Schilder, keine Ansprachen, nur Lichter und Kerzen
Vorfall in der Au: 15-Jährige von Unbekanntem am Tassiloplatz sexuell belästigt
Oktoberfest: Wiesnbesucher verhindern, dass Rechtsextreme Banner enthüllen
Nachruf auf Adelheid Dietz-Will: Das Gesicht Haidhausens
Biografien aus der NS-Zeit:„Es gibt erschreckende Parallelen zur Gegenwart“
Melissa Müller landete mit der Biografie von Anne Frank einen weltweiten Bestseller. Seither beschäftigt sie sich immer wieder mit Geschichten von Tätern und Opfern des NS-Regimes. Doch ihr neues Buch enthält eine positive Botschaft.
Sportgeschichte:Der gute Geist von Grünwald
Wiege und Wegbereiterin historischer Erfolge: An der Sportschule Grünwald bereiteten sich unter anderem die Fußball-Weltmeister von 1954 und 1974 auf ihre späteren Triumphe vor. An der im September 1950 eröffneten Institution, die heuer 75 Jahre alt geworden wäre, wurden aber auch viele Sportlehrer ausgebildet. Heute beherbergt das Areal eine moderne Sport- und Freizeitanlage.
„Hidalgo“ in München:Klassik ohne Berührungsängste: Ein Festival sucht die Nähe zum Publikum
Bei diesem Klassik-Ereignis sind die üblichen Spielregeln auf null gesetzt: „Hidalgo“ soll Publikum und Musiker in „Close Contact“ bringen – ob auf der Jagd, bei einer ungewöhnlichen „Winterreise“ oder mit einem Klang-Kult-Ritual. Der große Überblick.
