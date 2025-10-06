Neuer Streit um die Alte Akademie, Traditionsunternehmen Hirmer verkauft Immobilien, weitere Hintergründe zum Täter aus der Lerchenau und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Neuer Interessent für die Alte Akademie droht mit Klage Für die Benko-Ruine in Münchens Fußgängerzone gibt es bereits ein Angebot der Thiele-Stiftung und Hammer AG. Nun bietet offenbar der Unternehmer Erich Schwaiger mit – und will den Freistaat in die Pflicht nehmen. Im Spiel ist auch ein ehemaliger CSU-OB-Kandidat (SZ Plus).

Hirmer besinnt sich auf sein Kerngeschäft Das Münchner Traditionsunternehmen trennt sich nach und nach von seinen Immobilien. Denn was als Diversifizierung gedacht war, entpuppte sich als riskantes Unterfangen. Auch für das Stammhaus von Hirmer in der Kaufingerstraße gibt es Pläne (SZ Plus).

Nach Bombendrohung gegen Oktoberfest: Neue Briefe des Täters aufgetaucht Vor seinem Tod gab der 57-Jährige, der sein Elternhaus angezündet und das Oktoberfest mit einer Bombe bedroht hatte, mindestens vier Schreiben bei der Post auf.

Immobiliendeal bringt München 173 Millionen Euro ein Die Stadt verschafft ihrem Haushalt zusätzliche Einnahmen. Käufer der zwei Objekte ist eine städtische Tochtergesellschaft, die bis 2015 schon einmal Eigentümer des Komplexes war (SZ Plus).

Was Studierende zum Start des Wintersemesters in München wissen müssen Es ist schwer, sich am Beginn des Studiums zu orientieren. Was Studierende wissen müssen – von Tipps von anderen Studis über Wohnungssuche bis zum Weggehen. Ein Überblick.

Mittermeier, Hummels und die Party-Crasher vom FC Bayern Ein Comedian im Fußballglück und eine Bayern-Mannschaft, die das Käferzelt verlässt, um in einem anderen richtig zu feiern. Die Promis vom letzten Abend des diesjährigen Oktoberfests.

WEITERE NACHRICHTEN

Schweigemarsch für die Opfer von Terror und Krieg: Keine Schilder, keine Ansprachen, nur Lichter und Kerzen

Vorfall in der Au: 15-Jährige von Unbekanntem am Tassiloplatz sexuell belästigt

Oktoberfest: Wiesnbesucher verhindern, dass Rechtsextreme Banner enthüllen

Nachruf auf Adelheid Dietz-Will: Das Gesicht Haidhausens

MÜNCHEN ERLESEN

Biografien aus der NS-Zeit : „Es gibt erschreckende Parallelen zur Gegenwart“ Melissa Müller landete mit der Biografie von Anne Frank einen weltweiten Bestseller. Seither beschäftigt sie sich immer wieder mit Geschichten von Tätern und Opfern des NS-Regimes. Doch ihr neues Buch enthält eine positive Botschaft. Von Martina Scherf ...

Sportgeschichte : Der gute Geist von Grünwald Wiege und Wegbereiterin historischer Erfolge: An der Sportschule Grünwald bereiteten sich unter anderem die Fußball-Weltmeister von 1954 und 1974 auf ihre späteren Triumphe vor. An der im September 1950 eröffneten Institution, die heuer 75 Jahre alt geworden wäre, wurden aber auch viele Sportlehrer ausgebildet. Heute beherbergt das Areal eine moderne Sport- und Freizeitanlage. SZ Plus Von Udo Watter ...

UNSER FREIZEITTIPP

„Hidalgo“ in München : Klassik ohne Berührungsängste: Ein Festival sucht die Nähe zum Publikum Bei diesem Klassik-Ereignis sind die üblichen Spielregeln auf null gesetzt: „Hidalgo“ soll Publikum und Musiker in „Close Contact“ bringen – ob auf der Jagd, bei einer ungewöhnlichen „Winterreise“ oder mit einem Klang-Kult-Ritual. Der große Überblick. Von Jutta Czeguhn ...

