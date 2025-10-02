Was über den Täter aus der Lerchenau bekannt ist, was gegen eine Verlängerung des Oktoberfestes spricht, warum die Warnhinweise wegen der Wiesn-Sperrung für Verunsicherung sorgten und mehr.

Wer war der Mann, der mit Sprengstoff gegen seine Familie loszog? Zwei Tote, zwei Verletzte, Explosionen in einem ruhigen Wohnviertel: Martin P. galt den Behörden als unbeschriebenes Blatt. Warum wollte er seine Eltern und seine Tochter töten – und warum drohte er mit einer Bombe auf dem Oktoberfest? Eine Spurensuche, die bis nach Brasilien führt (SZ Plus).

Warum sogar die Wiesn-Wirte gegen eine Verlängerung des Oktoberfests sind Nach der Zwangspause könnte man doch einfach einen Tag dranhängen: Der Vorschlag des Gaststättenverbands Dehoga findet wenig Anklang – aus guten Gründen. Im Münchner Rathaus gibt es dagegen eine andere Idee.

„Extreme Gefahr“: Warnhinweise wegen Wiesn-Sperrung sorgen für Verunsicherung Nach der Sperrung des Oktoberfestes wegen einer Bombendrohung ertönte auf Tausenden Smartphones in der Stadt ein Sirenenton. Nicht alles lief glatt, in Schulen und Kindergärten war die Verwirrung groß. Wie das Warnsystem „Cell Broadcast“ funktioniert.

Hinter der Glitzer-Kulisse der Wiesn Das Oktoberfest funkelt nur so schön, weil Menschen im Hintergrund schrauben, putzen und Müll sammeln. Sie halten dieses gigantische Volksfest am Laufen. Einblicke in eine ganz eigene Welt (SZ Plus).

So anstrengend ist es, Wiesn-Bedienung zu sein Lydia Haas verbringt jeden Tag zwölf Stunden im Wiesn-Wahnsinn. Wie hart das ist, wie viele Mass sie schleppt – und wie sie das durchhält? Eine Vermessung im Bierzelt (SZ Plus).

Der Wiesn-Fahrtest für Mutige – und Ängstliche Sind Fahrten im Fünfer-Looping, Breakdance oder in der rotierenden Riesenschaukel Konga für Ängstliche zu furchterregend und für Achterbahn-Fans zu langweilig (SZ Plus)?

Kimmich ganz in Rosa und Lehmann in der Version ohne Kettensäge Die bekannteste Fußballerin der Welt, das treueste Schlagerpärchen des Landes und eine Familie, die sich mit dem großen Auftritt bestens auskennt – die Promis von Montag, Dienstag und Mittwoch.

Umgestaltung im Hackenviertel: Neue Pläne für den Georg-Kronawitter-Platz in der Innenstadt

Mordkommission ermittelt: Bauarbeiter schlägt mit dem Hammer auf Kollegen ein

Deutsche Bahn: Schwarzfahrer zieht Notbremse – um „zu strenger“ Münchner Polizei zu entgehen

Urteil des Oberlandesgerichts: Freistaat durfte vor Verzehr von Fleischwaren warnen

Pflege von Angehörigen : „Ich habe gespürt, ich muss wieder heim“ Benjamin pflegte während seiner Jugend und seines Studiums seinen kranken Vater. Was passiert mit einem jungen Leben, wenn die Zeit fehlt, jung zu sein? SZ Plus Von Anton Ruffen ...

Sarah Bosetti über Demokratie : „Meine Faust besteht aus Nebensätzen“ Die Komikerin und Moderatorin Sarah Bosetti hat ein Buch geschrieben: „Make Democracy Great Again“. Man fragt sich: Wie soll das denn gehen? Ein Gespräch mit einer, die wohl eine Idee hat. SZ Plus Interview von Thomas Becker ...

SZ-Podcast „München persönlich“ : Die Schauspielerin Jule Ronstedt über Frust und Lust in den Wechseljahren Sie wolle nicht jammern, sagt Jule Ronstedt, aber auch in ihrem Leben habe sich mit der Menopause einiges verändert. Sie nimmt diese Phase mit Humor und hat gerade ein Buch zu dem Thema herausgebracht. Von Sabine Buchwald ...

