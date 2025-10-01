Das sind die Nachrichten des Tages

Eine Bombendrohung gegen die Wiesn, Tote und Explosionen in der Lerchenau und mehr.

Die verwaiste Wiesn Ein brennendes Haus, ein Toter, Sprengfallen – so beginnt ein Tag, der die Stadt München in Atem hält. Wegen einer Drohung muss wenig später auch das größte Volksfest der Welt geräumt werden. Polizisten durchsuchen das Gelände – doch am Abend wird auf der Wiesn schon wieder gefeiert (SZ Plus).

München im Ausnahmezustand – was wann geschah Am frühen Morgen brennt ein Wohnhaus im Stadtteil Lerchenau, der Tatverdächtige stirbt, und das Oktoberfest wird gesperrt. Der zeitliche Ablauf im Überblick (SZ Plus).

Bombendrohung auf dem Oktoberfest: „Ist das ein Scherz?“ Plötzlich dreht sich nichts mehr auf dem größten Volksfest der Welt. Die Wiesn wird nach einer Bombendrohung gesperrt – mutmaßlich wegen eines Mannes, der im Münchner Norden Sprengfallen angebracht hat. Wie Besucher und Wirte damit umgehen (SZ Plus).

Großeinsätze in der Lerchenau und Starnberg: Was bislang darüber bekannt ist

Um 4.42 Uhr beginnt der Großeinsatz: Stundenlang brennt ein Haus in der Lerchenau, und keiner traut sich hinein. Spezialkräfte suchen erst nach Sprengfallen. Anwohner müssen das Gebiet verlassen, die Schule fällt aus, und überall stehen Einsatzfahrzeuge. Über einen Stadtteil im Ausnahmezustand (SZ Plus).

Bei ihren Einsätzen geht es immer um Leben und Tod Nach den Explosionen im Münchner Norden und der Bombendrohung gegen das Oktoberfest werden die Sprengstoff-Experten des Landeskriminalamts alarmiert. Wie sie vorgehen und warum Spürhunde aus ganz Bayern angefordert wurden.

SZ-Podcast „Auf den Punkt“: Was über die Bombendrohung bekannt ist

Zum Jahrestag des 7. Oktober: „Wir wollen mit unserem Schweigen die einseitigen Stimmen übertönen“ (SZ Plus)

Zivilprozess: Juristin klagt gegen Hausverbot in Münchner Hotel

Jüdisches Leben in München: Darf dieses Hochhaus am Mittleren Ring auf eine historische Fabrik aufgesetzt werden?

Publizistikpreis der Stadt an Annette Ramelsberger: „Ich schaue dorthin, wo Deutschland dunkel wird“

SZ-Serie „Tut gut“ : Wie ein Lied das Leben verändern kann Sezgin Inceel ist Wissenschaftler, Musiker, Autor, Dichter. Mit Musik ermutigt er Kinder, ihre Stimme zu erheben. Er selbst schöpft aus seinen Liedern Kraft. Sie haben ihm immer wieder in schwierigen Situationen geholfen. Von Martina Scherf ...

Dagmar Leupold über Generationenkonflikte : „Das Schweigen der Mütter war ein anderes als das der Väter“ Vor Jahren hat die Schriftstellerin Dagmar Leupold die Männer der Kriegsgeneration in den Blick genommen, nun im Roman „Muttermale“ die Frauen. Ein Gespräch über Veränderungen in der Gesellschaft wie auch im Erzählen – und über ein spezielles Gift in Mutter-Tochter-Beziehungen. SZ Plus Interview von Antje Weber ...

„Zweigstelle“: Previews und Regiegespräche : Auf Kinotour: Der Gewinner des SZ- und BR-Publikumspreises Beim Filmfest München wurde „Zweigstelle“ mit dem „Audience Award“ ausgezeichnet. Nun stellt das Team die bayerische Jenseits-Komödie dem Publikum persönlich vor – noch vor dem offiziellen Kinostart. Von Josef Grübl ...

