Die Folgen des chaotischen Wiesn-Samstags, das erste bargeldlose Festzelt zieht Bilanz, Bewohner einer Luxus-Wohnanlage wollen einen öffentlichen Zugang sperren und mehr.

OKTOBERFEST

Todesangst auf der Wiesn Wie kam es zum Chaos auf dem überfüllten Festgelände? Selbst der Koalitionspartner verlangt schnelle Antworten vom neuen Wiesn-Chef. Augenzeugen berichten von dramatischen Erlebnissen.

Die Gefahr einer Überfüllung ist schon lange bekannt Vor zehn Jahren warnte die Sicherheitsbehörde der Stadt vor diesem „kritischen Punkt“. Danach wurde das Sicherheitskonzept mehrfach angepasst. Dennoch wurden Polizei und Stadt am Samstag offenbar überrascht (SZ Plus).

Das erste bargeldlose Wiesn-Zelt zieht Bilanz Die „Münchner Stubn“ bietet heuer ausschließlich Kartenzahlung an. Wie Gäste und Bedienungen das finden und welche neuen Pläne die Wirtin schon verfolgt.

Die Tochter eines Wiesn-Wirts erwischte es im eigenen Zelt Ganz plötzlich wird Charlotte Kuffler beim Feiern im Weinzelt „extrem schlecht“. Der Verdacht: Jemand hat ihr K.-o.-Tropfen ins Glas geschüttet. Wie groß ist das Problem – und wie sicher ist die Wiesn für Frauen?

Razzia zur Wiesn im Rotlichtmilieu – zehn Frauen und ein Mann erwischt Die Polizei kontrolliert den Sperrbezirk in der Innenstadt, weil zum Oktoberfest die Zahl illegaler Prostituierten in der Stadt steigt. Dabei geht es auch um Escort-Tätigkeiten in Hotels.

In diesem Wiesn-Zelt wird der Strudelteig noch von Hand gezogen In der Käfer Wiesn-Schänke wird heuer erstmals ein ganz besonderer Apfelstrudel angeboten. Das Rezept dafür stammt von der Uroma des Bäckerei-Chefs und nur noch wenige Mitarbeiterinnen beherrschen die Kunst, diesen Strudel zu backen.

Ein Ex-Bayern-Star feiert Geburtstag und ein Tennisspieler schlägt auf Im Schützenzelt treffen zwei Schwergewichte aus Kunst- und Immobilien-Branche aufeinander, ein Bayern-Spieler feiert Geburtstag und Tommy Haas mischt bei Käfer mit.

DER TAG IN MÜNCHEN

Bewohner von Luxus-Wohnanlage wollen öffentlichen Durchgang schließen – weil sie sich gestört fühlen Drogenhandel und Prostitution hätten sich aus dem Alten Botanischen Garten in ihre Siedlung verlagert, klagen die Bewohner und wenden sich an die Stadt. Entsteht hier bald eine „gated community“ (SZ Plus)?

Gericht hält Bedenken gegen zweite Balkontür für rein theoretisch Wohnungseigentümer in Bogenhausen beantragen den Einbau einer zweiten Balkontür zu ihrer Loggia. Die Eigentümergemeinschaft ist jedoch dagegen. Nun gibt es ein Urteil in dem Fall.

Mach’s wie Momo! In Michael Endes Geschichte kämpft die Heldin gegen die Grauen Herren. Mehr als 50 Jahre danach wird bei der Premiere der Neuverfilmung deutlich, wer heute die Zeit stiehlt. Das Mathäser-Kino jubelt.

MÜNCHEN ERLESEN

Oktoberfest 2025 : Queeres Platteln Zum Oktoberfest gehören die Münchner Schwuhplattler mittlerweile dazu wie das Teufelsrad, der Toboggan oder die Tracht. Sie sind auf dem Weg, ein Wiesn-Klassiker zu werden. Doch wer steckt eigentlich in den Haferlschuhen? Zu Besuch bei einer Probe. SZ Plus Von Martin Mühlfenzl (Text) und Florian Peljak (Fotos) ...

Pädagogisches Spielzeug : Kuscheln mit der KI Der Aschheimer Gymnasiast Christian Liu arbeitet mit Freunden an einem Teddybären, der Fragen von Drei- bis Achtjährigen kindgerecht beantwortet. Bei einem Wettbewerb hat sich das Team 10 000 Euro und die Unterstützung von erfahrenen Gründern gesichert. Sogar erste Bestellungen gibt es schon. SZ Plus Von Sabine Wejsada ...

UNSER FREIZEITTIPP

Punk-Festival in München : Mit wem die Toten Hosen 2026 im Olympiapark spielen Campino & Co. haben verraten, welche Musiker sie mit auf ihre Tour nehmen. Wer in München auf dem Hans-Jochen-Vogelplatz dabei ist. Von Michael Zirnstein ...

