Das sind die Nachrichten des Tages

Was für und gegen eine Olympia-Bewerbung spricht, gute Stimmung trotz schlechten Wetters auf dem Oktoberfest, grüner Stadtraum mit Kunstwerk am Oskar-von-Miller-Ring eingeweiht und mehr.

Von Franziska Sprinzl

OKTOBERFEST

Wann wird’s mal wieder richtig Sonne? Seit Wochenbeginn ist es kalt in München, immer wieder regnet es. Trotzdem sind Wirte, Schausteller und Biergarten-Bedienungen guter Dinge. Zumal der Deutsche Wetterdienst Besserung verspricht.

Ein Profit der Gemütlichkeit Wer sich fragt, wann und wo eigentlich Deals über neue Verträge von Fußballspielern entstehen, könnte auf die Idee kommen: im Käferzelt. Dort wurde am Dienstag auch der derzeit erfolgreichste Kinofilm gefeiert.

Mann verkauft gefälschte Einlassbändchen zur Oidn Wiesn Der 37-Jährige fällt prompt auf, denn seine Bändchen sind zu grell. Die Fußballer von 1860 München feiern trotz Niederlage im Hacker-Zelt und Roberto Blanco hat heuer noch keinen Wiesntag verpasst.

DER TAG IN MÜNCHEN

Fünf Argumente für Olympia in München – und fünf dagegen Am 26. Oktober entscheiden die Bürger über die Olympia-Bewerbung. Die Briefwahlunterlagen werden seit Mitte September verschickt. Mit welchen Argumenten Befürworter und Gegner werben.

Grüner Grund statt Höllenschlund 42 000 Quadratmeter Fläche wurden zwischen Gabelsberger- und Prinzregentenstraße umgestaltet, 59 Bäume und 49 000 Pflanzen gesetzt. Neue Rad- und Gehwege sollen die Sicherheit fördern – und eine Statue soll zum Nachdenken anregen.

Kugelschreiber statt Kaviar Hier Theatertickets, dort ein Arbeitsessen: Bisher haben sich Zuwendungen für Bürgermeister und Stadträte oft in der Grauzone bewegt. Nun zieht die Verwaltung klare Grenzen.

Bank-Angestellte, die Überfall erfunden hat, muss in Haft Eine Bankangestellte täuscht einen Überfall auf ihren Arbeitsplatz vor, doch der Schwindel fliegt auf. Jetzt ist die 23-Jährige zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Haupttäter ist weiter unbekannt.

Richard Gere dreht in München Der Hollywoodstar Richard Gere spielt an der Seite von Michelle Rodriguez die Hauptrolle in einem Flugzeugdrama. Die internationale Koproduktion über eine Rettungsaktion über den Wolken wird komplett in Bayern gefilmt.

WEITERE NACHRICHTEN

Bei Forstenried: Frau bringt Tochter auf der Autobahn zur Welt

Nachruf: Zum Tod von Soulmusiker Wally Warning

Polizei in München: Diebesbande macht illegale Geschäfte mit Abnehmspritzen und Markenkleidung

Premiere am Münchner Volkstheater: Horváth als Science Fiction

Oktoberfest 2025 : Wie man die Kalorienfallen auf der Wiesn umgeht Das Oktoberfest versetzt alljährlich Menschen in eine Art Ausnahmezustand. Das betrifft nicht nur die Lust am Feiern, sondern auch den kulinarischen Genuss. Das lässt Pfunde schnell wachsen. Mit ein paar Tricks kann man das aber vermeiden.

Betreuung von Menschen mit Demenz : „Niemand kann immer alles richtig machen" Angehörige von Demenzkranken kümmern sich um deren Versorgung oft bis zur eigenen Erschöpfung. Monika Gelderblom von der Münchner Alzheimer Gesellschaft gibt Tipps, wie sich das vermeiden lässt und erklärt, warum eine Diagnostik bei Betroffenen so wichtig ist.

Erwachsenenbildung : Die Münchner Volkshochschule wagt den Blick in die Zukunft Vorträge, Lesungen und Diskussionen – die Münchner Volkshochschule kehrt mit einem neuen Programm zurück. Dieses Mal im Fokus: die „Zukünfte".

