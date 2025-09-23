Das sind die Nachrichten des Tages

Ob es bald eine neue Brauerei auf dem Oktoberfest gibt, wie das Influencer-Event „Cathys Wiesnbummel“ war, warum der Preis für die Sanierung des Olympiastadions explodiert ist und mehr.

Von Franziska Sprinzl

OKTOBERFEST

Gibt es bald eine neue Brauerei auf dem Oktoberfest? Auf der Oidn Wiesn wird gerade ein Zelt frei – und ein kleiner Passus im Wahlprogramm der Münchner Grünen lässt aufhorchen: Könnte auf der Wiesn schon im nächsten Jahr Giesinger Bräu fließen?

Ein schmaler Grat zwischen Fremdscham und Faszination Zur Begrüßung bringt „der Bachelor“ Cathy Hummels Rosen mit, und auch sonst wird munter über den Beziehungsstatus der Gastgeberin spekuliert: zu Besuch beim Influencer-Wiesn-Event, wo selbst Rapper Kollegah in Tracht erscheint.

Warum der Gerichtsvollzieher Lilly Becker auf der Wiesn pfändete Zwischen der Dschungelkönigin und der „Bild“-Zeitung gibt es juristischen Streit. Wurde sie deshalb auf dem Oktoberfest öffentlich vorgeführt (SZ Plus)?

Kaulitz kreischt, Rojinski strahlt und Kalle bleibt ganz cool Die Reaktion des Sängers gibt Rätsel auf, Palina Rojinski trägt ihre Dirndlschleife links und Kiez-Kalle behält im Dunkeln mit Sonnenbrille den Durchblick: die Wiesnpromis am Montag.

Mann wegen Vergewaltigung im Käfer-Zelt angezeigt Der Oktoberfest-Besucher soll eine Frau auf der Wiesn attackiert haben. Die 21-Jährige verständigte den Sicherheitsdienst.

Was bei einem Kater im Körper passiert – und was hilft Zu tief in die Mass geschaut? Die Folgen spüren manche Wiesn-Besucher am Morgen danach. Der Chef-Toxikologe vom Klinikum Rechts der Isar erklärt, wie Alkohol in den inneren Organen wirkt.

DER TAG IN MÜNCHEN

Sanierung des Olympia-Zeltdachs kostet fast 300 Millionen Euro Die Kosten für die Ertüchtigung des Olympia-Zeltdachs steigen und steigen. Ursprünglich wurde mit 85 Millionen Euro kalkuliert, nun muss die Stadt dreieinhalbmal so viel bezahlen – mindestens.

Die Verlierer unter Münchens Shoppingmeilen Während immer mehr Menschen in die Kaufingerstraße kommen, haben zwei Stellen in der Fußgängerzone drastisch an Beliebtheit verloren. Woran das nach Ansicht eines Experten liegt.

Münchner Grüne in der Olympia-Frage weiter uneinig Die Fraktionen im Stadtrat und im Landtag unterstützen eine mögliche Olympiabewerbung der Landeshauptstadt. Die Parteibasis aber bleibt skeptisch.

Stadt München will Antisemitismus in ihren Räumen unterbinden Ein Urteil zwingt die Stadt bislang, Veranstaltungen der gegen Israel gerichteten Boykott-Bewegung BDS zuzulassen. Das soll ein neues Gesetz des Freistaats ändern. Pro-Palästina-Aktivisten kritisieren den Plan als undemokratisch.

WEITERE NACHRICHTEN

Ausbau von Glasfaser: Wie München Maßstäbe setzen will für schnelles Internet

Neues Bürgerbüro: Wo man im Münchner Norden künftig seinen Reisepass bekommt

Großeinsatz im Stadion: Massenschlägerei bei Fußballspiel in Hochbrück

MÜNCHEN ERLESEN

Michael Käfer : „Das ist ja wirklich eine große Gefahr: dass man zu sehr von sich eingenommen ist“ Wiesnwirt Michael Käfer über das Oktoberfest als Lebensform, wilde Nächte als P1-Chef, verwöhnte Gäste und die Kunst, als Gastronom nicht abzuheben. SZ Plus Interview von Ulrike Heidenreich und Christian Mayer ...

Experimentalarchäologie : Der Käse aus der Steinzeit Eine Münchner Archäologin versucht, Käse wie in der Steinzeit zu produzieren. Was ihre Experimente über Ernährung und Kultur der Vorzeit verraten. SZ Plus Von Jakob Wetzel ...

UNSER FREIZEITTIPP

Ausstellung in der Archäologischen Staatssammlung : Die Vielfalt Afrikas auf einem USB-Stick Die Ausstellung „Planet Africa“ in der Archäologischen Staatssammlung München ist eine Zeitreise durch zwei Millionen Jahre Menschheitsgeschichte. Und sie wartet mit einer neuen Form der Präsentation auf. Von Evelyn Vogel ...

