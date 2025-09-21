Die Wiesn erlebt einen sonnigen Traumstart, Heidi Klum, Lars Klingbeil und der Rapper Drake feiern im Bierzelt und mehr.

Von Pauline Graf

OKTOBERFEST

Die Wiesn erlebt einen Traumstart Mit 31 Grad am Premierentag bricht das Oktoberfest den bisherigen Temperaturrekord aus dem Jahr 1993. Das Wetter beschert Schaustellern wie Gästen zwei Bilderbuchtage, aber den Sanitätern und der Polizei auch reichlich Arbeit.

Auf der Suche nach dem guten Wetter Das Oktoberfest ist weltbekannt. Warum aber wird es überwiegend gar nicht in dem Monat gefeiert, nach dem es benannt ist? Das Kuriosum gibt es seit mehr als 150 Jahren.

Eine Million Menschen beim Hitze-Wochenende auf der Wiesn Das weltweit größte Volksfest zieht am zweiten Tag noch einmal bei traumhaftem Wetter Besucher an. Doch neben der guten Stimmung gibt es auch Kreislauf-Notfälle - und ein US-Tourist wird von einer Tram überrollt. Der Live-Blog

Heidi trifft den Vizekanzler, Drake die Stilkritiker und Becker die Polizei Außerdem knutscht Klum bei ihrem ersten Wiesn-Besuch, Drakes Outfit provoziert Kommentare und Lilly Becker hat eine ziemlich unangenehme Begegnung. Die Wiesn-Promis vom Samstagabend.

Bilder vom Oktoberfest: Endlich eine Sommer-Wiesn!

Traditions-Ultra oder eher Prosecco-Performer? Welcher Wiesn-Typ sind Sie? Machen Sie den Test

Stadion an der Grünwalder Straße: Wie viele passen ins Sechzger-Stadion?

Politiker beim Oktoberfest-Anstich: Ein Masskrug-Orakel auf der Wiesn-Empore

Todesfall vor Wiesn-Anstich: Schaustellerin stirbt auf dem Oktoberfest

Maliq: Junge Musik aus München : Mutiger Rap für ein offenherziges Deutschland Malik Schwarz-Edlmann alias Maliq ist ein Rapper mit Vision. Seit Jahren veröffentlicht er Songs, seit Kurzem auf einem namhaften Label. Doch der 22-Jährige will mehr: Als Strippenzieher des Künstlerkollektivs „Germanistan“ kämpft er für kreative Ausdruckskraft und Toleranz. SZ Plus Von Hannes Christoph Meck ...

Architektur : Münchens neuer Hauptbahnhof – ein unnötiges Ungeheuer aus Glas Die Bahn baut noch jahrelang an ihrem sündteuren Palast. Dabei hätte es eine viel charmantere Lösung gegeben. SZ Plus Glosse von Joachim Käppner ...

Lesungen in München : Die Literatur-Highlights im Herbst Von Caroline Wahl bis Ian McEwan, von Rita Falk bis Christopher Clark: Zahlreiche prominente Schriftstellerinnen und Schriftsteller stellen ihre neuen Romane, Krimis und Sachbücher im Herbst im Literaturhaus, bei der Münchner Bücherschau und andernorts vor. Ein Überblick. Von Antje Weber ...

