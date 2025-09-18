Deutsche Bahn plant Totalsperrungen zur Sanierung mehrerer Strecken, der anvisierte Verkauf des Strafjustizzentrums stößt auf Widerstand in der CSU, auf der Wiesn werden die diesjährigen Neuheiten präsentiert und mehr.

Von Franziska Sprinzl

DER TAG IN MÜNCHEN

Bahn plant Totalsperrungen auf mehreren Strecken In den nächsten Jahren sollen in der Region München und in Bayern viele marode Trassen von S-Bahnen und Regionalzügen saniert werden. Für Fahrgäste bedeutet das oft wochenlange Zugausfälle. Interne Pläne zeigen, um welche Linien es geht (SZ Plus).

Widerstand gegen Verkauf des Strafjustizzentrums – selbst in der CSU Der Freistaat möchte den Bau an der Nymphenburger Straße loswerden und so Geld einnehmen. Die Zweifel, ob dieser Plan aufgeht, werden aber immer größer (SZ Plus).

Eine Dialogveranstaltung, bei der nur die Olympia-Befürworter sprechen Während die Olympia-Gegner vor dem Rathaus Stimmung machen, nimmt die Kampagne „OlympiJA“ drinnen viel Raum ein – und OB Reiter kommt nach einiger Nostalgie zum wohl zentralen Punkt der Bemühungen.

Das sind die Neuheiten auf dem Oktoberfest Ein neuer Weißbiergarten, Fahrgeschäfte und ein Festzeltsong, der „Traum eines jeden Wiesnwirts“ ist: Kurz vor Anstich werden die Wiesn-Neuheiten präsentiert – und der Oberbürgermeister spricht über sein Handicap beim Anzapfen.

WEITERE NACHRICHTEN

Großeinsatz der Polizei: Gewalttat vor Münchner Unterkunft für Geflüchtete

Abfallentsorgung: Stadt plant neue Müllverbrennungsanlage

Kriminalpolizei ermittelt: Unbekannte werfen Böller durch Fenster in Wohnungen

MÜNCHEN ERLESEN

Trinkgeld : „Manche tragen durchsichtige T-Shirts, das hilft“ Großraumdisco, Kulturzentrum, kleines Café: Zwei Kellnerinnen und ein Kellner über das lohnendste Outfit, die knauserigsten Gäste und darüber, was München trinkt und woran man gute Kolleginnen und Kollegen erkennt. SZ Plus Interview von Philipp Crone ...

Sucht : „Ich war psychisch alkoholabhängig“ Nathalie Stüben hatte alles, was man braucht: eine Wohnung, Geld, einen Job. Aber ein Alkoholproblem. Über eine Frau, die ihre Sucht überwunden hat und findet: Unsere Gesellschaft muss dringend ihren Umgang mit der Droge überdenken. SZ Plus Von Linus Freymark ...

UNSER FREIZEITTIPP

Geisha am Gärtnerplatz : Frühstück in einer Sushibar? Das geht Im Geisha am Gärtnerplatz gibt es asiatische Fusionkitchen zum Frühstück. Die Gerichte sind hier wahre Hingucker und damit wie gemacht für Instagram. Von Johann Posch ...

