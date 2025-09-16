Das sind die Nachrichten des Tages

Warum im Stadthaushalt 90 Millionen Euro für dieses Jahr fehlen, was man zum Bürgerentscheid über die Olympia-Bewegung wissen muss, neue Krypto-Masche schädigt Unternehmensberater und mehr.

Von Franziska Sprinzl

DER TAG IN MÜNCHEN

90 Millionen Euro zu wenig: Neuer Finanz-Frust für die Stadt München OB Reiter verkündet seinen Beschäftigten in einem Brief weitere Einschränkungen. Grund ist ein schmerzlicher Ausfall bei der Gewerbesteuer (SZ Plus).

Was man zum Bürgerentscheid über die Olympia-Bewerbung wissen muss Von dieser Woche an verschickt die Stadt Wahlbenachrichtigungen an rund 1,1 Millionen Münchner. Sie entscheiden am 26. Oktober, ob München zum zweiten Mal Sommerspiele ausrichten will. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Abstimmung.

Millionenverlust durch Krypto-Betrug Die Betrüger sitzen meistens in Asien und sind schwer zu fassen. Sie nutzen auch Dating-Apps, um ihre Opfer zu finden.

Türen aus denkmalgeschütztem Haus entfernt: Stadt verhängt Baustopp Prozesse um angeblichen Eigenbedarf und WG-Zimmer zu astronomischen Preisen: Das Anwesen in Bogenhausen ist seit Jahren eine der umstrittensten Immobilien in München. Nun schreitet die Denkmalschutzbehörde ein (SZ Plus).

Wegen falscher Auskünfte – Münchner muss keine Stornogebühren für Hotel zahlen Ein Mann bemerkt vor seiner Ägypten-Reise, dass für ihn doch kein renoviertes Zimmer reserviert ist – und cancelt die Buchung. Doch der Reiseveranstalter verlangt hohe Stornogebühren, am Ende auch vor Gericht.

WEITERE NACHRICHTEN

Nach Öffentlichkeitsfahndung: Vergewaltigung am Karlsplatz – Tatverdächtiger stellt sich der Polizei

Zwölfjährige mit Messer bedroht: Polizei verhaftet Tatverdächtigen

Prozess: Mit Pistole und Schlagstock auf Beutejagd

Online-Plattform des Gesundheitsreferats: Per Mausklick zum Gesundheitsangebot

MÜNCHEN ERLESEN

Notfallsorge in den Alpen : „Wir bleiben, wenn der Schock noch nachwirkt“ Der Kriseninterventionsdienst der Bergwacht Bayern entstand um die Jahrtausendwende. Die Mitglieder betreuen Angehörige und Einsatzkräfte im Akutfall nach tödlichen und schweren Bergunglücken psychologisch und unterstützen sie. Von Benjamin Engel ...

Schauspielerin Brigitte Hobmeier über „Oktoberfest 1905“ : „Wie frei wir Menschen schon einmal waren“ In der ARD-Serie „Oktoberfest 1905“ spielt Brigitte Hobmeier eine Frau, die wieder von unten anfangen muss. Im Interview spricht die Münchner Schauspielerin über Korsagen, Repressionen, böse Hexen und ausbleibende Theater-Angebote. SZ Plus Interview von Josef Grübl ...

UNSER FREIZEITTIPP

Freizeit am Wasser : Entdeckungen mit Einkehr an Flüssen rund um München Ein Orgelmuseum und Skulpturen, Pfade mitten im Moor und urige Gaststätten, die zur Einkehr einladen: An den Flüssen rund um München gibt es viel Spannendes zu entdecken. Ein Überblick. Von Benjamin Engel ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg