Das sind die Nachrichten des Tages

Wiedereröffnung der Synagoge in der Reichenbachstraße, Platzmangel in öffentlichen Gymnasien, was passiert mit dem Großmarkt-Gelände nach dem gescheiterten Neubau und mehr.

Von Franziska Sprinzl

DER TAG IN MÜNCHEN

Eine einzigartige Synagoge, eröffnet vom Bundeskanzler – offen für alle Das Gotteshaus in der Reichenbachstraße überstand die Reichspogromnacht, verfiel dann aber. Nun wird es wiedereröffnet – mit einem großen Festakt, mahnenden Worten und unter großem Sicherheitsaufgebot (SZ Plus).

Der große Ansturm auf die Gymnasien Münchens Gymnasien sind wegen der Rückkehr zu G9 so voll wie seit Jahren nicht mehr. Einige, wie die Willy-Brandt-Gesamtschule, beziehen ihren Neubau. Doch andere beklagen massive Raumnot (SZ Plus).

Wenn der Großmarkt einem neuen Wohnviertel Platz macht Nach dem Scheitern des Neubauprojekts für den Großmarkt rücken andere Ideen in den Mittelpunkt. Warum kein Wohnviertel dort bauen? Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt (SZ Plus).

Endspurt der Olympia-Kontrahenten Die Befürworter und die Gegner einer Olympia-Bewerbung rüsten sich für die entscheidende Phase: In wenigen Wochen stimmen die Münchner ab, und schon in den kommenden Tagen erhalten alle Wahlberechtigten Post.

WEITERE NACHRICHTEN

Trotz Verurteilung: Alfons Schuhbeck bleibt vorerst auf freiem Fuß

Feier im italienischen Generalkonsulat in München: „Ihr habt die Mafia, wir haben die CSU“

Sanitätsdienst auf dem Oktoberfest: Wo Betrunkenen und Verletzten auf der Wiesn geholfen wird

Karlsplatz: Polizei fahndet nach mutmaßlichen Vergewaltigern

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

