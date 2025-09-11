Das sind die Nachrichten des Tages

Mögliche Maßnahmen, um die Zahl der Verkehrstoten in München auf null zu bringen, Aktivisten protestieren gegen die IAA, Haftstrafe für schweren Missbrauch einer Zwölfjährigen und mehr.

Von Franziska Sprinzl

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie München zur Stadt ohne Verkehrstote werden will 16 Menschen verloren im vergangenen Jahr in München ihr Leben im Straßenverkehr. In Helsinki sind es null. Was läuft dort besser? Und wie wäre mehr Sicherheit möglich (SZ Plus)?

Der wohl größte Protest gegen die IAA seit vier Jahren Eine Aktivisten-Gruppe blockiert die Autobahn 9 bei München, um gegen die Autoshow zu protestieren. Die Folge: ein Stau, schlecht gelaunte Pkw-Fahrer – und scherzende Polizisten.

Mehr als vier Jahre Haft für schweren Missbrauch einer Zwölfjährigen Er habe unter den Augen der Mutter eine gut einjährige Beziehung mit dem Mädchen geführt, versichert der Angeklagte. Doch die Jugendschutzkammer sagt, er habe das Kind nur für seine Zwecke missbraucht.

WEITERE NACHRICHTEN

Prozess in München: Streit um Hygiene in der Küche

Kunstaktion in der Fußgängerzone: Geld eintreiben mit Benkos Ketchup-Flaschen

Einsatz in Solln: 50-Jähriger wirft mit Flasche und bedroht Polizisten mit Messer

Wohnen in München: Linke wollen städtische Mieten von Einkommen abhängig machen

Prozess am Landgericht München I: Drogendeals mit Doggen?

MÜNCHEN ERLESEN

Oktoberfest : Auf der Wiesn geht’s auch um die Wurst Für viele Münchner Metzger bedeutet das Oktoberfest Ausnahmezustand, schon bevor die erste Mass fließt. Zehntausende Würstl werden von den Festgästen jedes Jahr verspeist. Welche Sorten am besten ankommen und welcher Klassiker schwächelt. SZ Plus Von Catherine Hoffmann ...

Freizeit in den Alpen : „Die Berge werden immer verfügbarer“ Noch nie war es so einfach, sich über Ausrüstung und Touren im Gebirge zu informieren wie in den heutigen Online-Zeiten. Doch die Risiken bleiben. Auch aus Leichtsinn kommt es zu Unfällen. Von Benjamin Engel ...

UNSER FREIZEITTIPP

DJ Tobi Neumann im Blitz Club : Der House-Meister im Einsatz Toningenieur, Produzent, Remixer, Initiator der legendären House-Reihe „Flokati“ im Techno-Club Ultraschall – der Münchner Wahlberliner Tobi Neumann war und ist vieles, vor allem aber ein grandioser DJ, wie der 60-Jährige nun im Blitz Club beweisen wird. Von Martin Pfnür ...

